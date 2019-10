Quand réforme de la constitution rime avec violence

La nation Arc-en-ciel ternie par les inégalités et la xénophobie

"Il était prévu qu'ils passent au nettoyage des étrangers": Quand le rêve d'une vie meilleure tourne au cauchemar pour les immigrés subsahariens en Afrique du sud et pour les laissés-pour-compte d'une des sociétés les plus inégalitaires au monde et des plus criminalisées. A qui la faute ? Dans ce "Club", des témoignages d'immigrés sur les échecs de cette nation, 25 ans après sa "libération".