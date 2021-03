Qualifs CDM 2022 : L'Allemagne assure l'essentiel

Quelques jours après son succès 3-0 face à l’Islande, l’Allemagne a de nouveau empoché les trois points, cette fois-ci face à la Roumanie. Une victoire moins convaincante puisque la Mannschaft ne s’est imposée que 1-0. C’est Serge Gnabry qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la 16ème minute de jeu. L’Allemagne a bien eu d’autres occasions, elle a même cadré neuf fois durant le match, mais la chance n’était pas au rendez-vous, comme l'a souligné Joachim Löw.

"S'il y a quelque chose que l'on peut critiquer aujourd'hui, c'est bien notre capacité à convertir les occasions. Nous avons eu plusieurs opportunités de marquer le but du 2-0, on aurait pu tuer la rencontre beaucoup plus tôt. C'est un point sur lequel nous devons travailler", a concédé le sélectionneur en conférence de presse. "Mais sinon, dans l'ensemble, l'équipe était très concentrée, elle a pris trois points chez un bon adversaire, donc on peut dire que tout va bien dans ces qualifications".

Serge Gnabry compte 15 buts en 19 sélections

Une équipe-type se dessine

Le prochain match de l’Allemagne aura lieu dès mercredi soir, face à la Macédoine du Nord. Et suite à ces deux premiers matchs de qualification plutôt convaincants, où un onze de départ semble enfin s’être dessiné, Jogi Löw se dit prêt à faire tourner un peu son effectif et donner du temps de jeu à quelques joueurs :

"L'équipe s'est bien débrouillée lors des deux premières parties. Il est possible que le même onze soit reconduit, mais il n'est pas à exclure qu'un ou deux joueurs frais fassent leur apparition d'entrée de jeu".

La France sans forcer, la Pologne perd Lewandowski

Dans les autres rencontres de la zone UEFA, on note notamment la petite victoire de la France face au Kazakhstan dans le groupe D. Les champions du monde en titre ne se sont imposés que 2-0. Ce résultat fait suite au match nul 1-1 face à l’Ukraine, mercredi dernier. La France est tout de même en tête de sa poule pour le moment.

Dans le groupe B, l’Espagne s’est ressaisie après son match nul 1-1 face à la Grèce. La Roja s’est imposée 2-1 face à la Géorgie. Elle reste cependant deuxième de cette poule puisque la Suède a signé une nouvelle victoire, cette fois-ci 3-0 face au Kosovo.

Dans le groupe C, l’Italie a signé sa deuxième victoire de suite en s’imposant 2-0 face à la Bulgarie. Les Italiens sont leaders du groupe mais seulement à la différence de buts, puisque la Suisse a, elle aussi, remporté ses deux premiers matchs lors de ces éliminatoires.

Enfin dans le groupe H, l’Angleterre s’est imposée 2-0 face à l’Albanie. Une victoire qui lui permet d’être en tête devant la Pologne. La Pologne qui a battu de son côté Andorre 3-0 grâce notamment à un doublé de Robert Lewandowski. Mais la soirée a été ternie par la sortie de l’attaquant polonais sur blessure. En conférence de presse, le sélectionneur Paulo Sousa a confirmé que Lewandowski était légèrement blessé au genou droit, qu’il devrait subir des examens complémentaires aujourd’hui et pourrait manquer le choc face aux Three Lions mercredi soir.

CAN 2021 : Le Soudan qualifié

En Afrique, la 6ème et dernière journée des éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations a commencé hier soir. Coup de tonnerre dans le groupe C, avec le Soudan s'est imposé 2-0 face à l'Afrique du Sud et s'est qualifié pour la phase finale de la CAN pour la première fois depuis 2012. Cruelle désillusion en revanche pour les Bafana Bafana, qui avaient été quarts-de-finalistes de la dernière édition.

Dans le groupe A, la Guinée s'est inclinée 2-1 face à la Namibie, mais cette défaite ne change rien pour Naby Keita et ses partenaires, qui étaient d'ores et déjà qualifiés, tout comme le Mali. Les Aigles qui n'ont pas disputé leur dernière rencontre face au Tchad, les Sao ayant été disqualifiés par la CAF en raison de l'intervention du ministère tchadien de la Jeunesse et des Sports dans les affaires de la fédération tchadienne de football.

A noter par ailleurs le succès 2-1 de la Tunisie sur la Guinée-Equatoriale. Avec 16 points dans le groupe J (cinq victoires et un nul), les Aigles de Carthage terminent avec le plus grand nombre de points acquis durant ces éliminatoires.

Ouganda-Malawi, malheur au vaincu

18 équipes ont déjà validé leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu au début de l'année 2022 au Cameroun. Ce qui signifie qu'il reste six places à prendre lors des rencontres qui auront lieu ce soir et mardi.

A suivre ce soir, à partir de 16h en temps universel, le choc du groupe B entre l'Ouganda (deuxième avec 8 points) et le Malawi (troisième avec 7 points).