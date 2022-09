Afrique

L'Afrique abandonne le blé pour les céréales locales

De plus en plus de pays du continent abandonnent le blé pour les céréales locales. Jusqu'ici, de nombreux pays africains dépendaient fortement des importations de blé en provenance de Russie et d'Ukraine. Mais la guerre a interrompu la chaîne d'approvisionnement de blé. Reportage au Sénégal, où la crise a favorisé l'introduction de plus de céréales locales.