Premier League : Todd Boehly, le nouveau patron de Chelsea

Une bonne nouvelle pour les supporters du club londonien. Après trois mois de sanctions économiques Chelsea , champion d'Europe en titre, est racheté par l'Américain Todd Boehly. Les Blues peuvent alors espérer retrouver leur liberté financière, car le gouvernement britannique a donné son accord du rachat ce matin.

En réaction de la guerre en Ukraine, le gouvernement de Boris Johnson avait pris en février dernier des sanctions à l'encontre de Vladmir Poutine et de son entourage. C'est ce qui a poussé Roman Abramovitch, un proche du président russe, à mettre en vente le FC Chelsea.

Le Kenya et le Zimbabwe exclus

La Confédération africaine de football (CAF) a déclaré avoir exclu le Kenya et le Zimbabwe des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations. Les groupes C et K, auxquels appartenaient le Kenya et le Zimbabwe réunissent, désormais trois équipes. Dans chacune des poules C et K, constituées respectivement du Cameroun, du Burundi et de la Namibie, puis de l’Afrique du Sud, du Liberia et du Maroc, les deux meilleures équipes se qualifieront au tournoi final.

Le coup d'envoi des éliminatoires est annoncé le 29 mai, soit dans 4 jours entre la Guinée et la Guinée Bissau. Mais la 1ere journée se poursuivra le 1er juin et trois matches sont au programme : Angola vs République centrafricaine, Libye vs Botswana et Ghana vs Madagascar.

