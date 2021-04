LDC : Chelsea prend une option pour la finale

Théoriquement, Chelsea a pris un avantage sur la qualification pour la finale en marquant un précieux but à l’extérieur. Mais les hommes de Thomas Tuchel peuvent sans doute s’en vouloir de ne pas avoir gagné cette rencontre, tant ils ont montré plus de choses offensivement que le Real Madrid.

Thomas Tuchel avec Christian Pulisic

Quelques minutes avant l’ouverture du score par Christian Pulisic, les Blues auraient notamment pu inscrire un premier but si Timo Werner n’avait pas raté son face-à-face avec Thibaut Courtois. Côté Real Madrid, seul Karim Benzema, auteur du but de l’égalisation d’une superbe volée du pied droit, a montré quoi que ce soit.

"Nous devons vivre avec ce 1-1. Le but était bien mérité et nous aurions dû en marquer au moins un de plus", a déclaré Thomas Tuchel après la rencontre.

Lors du match retour, dans une semaine à Londres, les hommes de Zinedine Zidane devront se montrer plus entreprenants en attaque puisqu’ils seront obligés de marquer s’ils veulent retourner en finale et avoir une chance de soulever une 14ème fois la "Coupe aux Grandes Oreilles". Pour cela, Karim Benzema, qui est actuellement dans la forme de sa carrière sera, à n'en pas douter, la pièce maîtresse.

Paris Saint-Germain contre Manchester City, la pression des deux côtés

Difficile de savoir sur qui pèse le plus la pression entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Car finalement, les deux équipes sont presque dans le même bateau. Une décennie après l’arrivée de leurs investisseurs étrangers originaires du Golfe, des milliards d’euros ont été dépensés pour faire des deux équipes des mastodontes du foot européen.

Si dans leurs championnats respectifs, les clubs livrent le plus souvent des performances à la hauteur des attentes, sur la scène continentale, il en est tout autre. Certes, le PSG a atteint la finale la saison passée, mais cela reste sa seule apparition à ce stade de la compétition. Pour City, le bilan est encore plus modeste. Avant cette saison, le club n’avait atteint qu’une seule fois le dernier carré. C’était en 2016.

Cette année, les deux clubs, qui s’étaient d’ailleurs affrontés en quart de finale en 2016, n’ont plus le droit à l’erreur.

Le PSG à l'épreuve du style Guardiola

Pour Pep Guardiola, qui n’a pas été présent en finale depuis son départ du FC Barcelone en 2012, son équipe est dans de bonnes dispositions. Elle sait ce qu’elle a à faire pour s’imposer.

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City depuis l'été 2016

"Le meilleur équilibre possible, c'est d'avoir le ballon. Si tu as la balle, tu as de l'équilibre, c'est le seul moyen. Mais il est vrai que nous allons concéder des contre-attaques et des occasions. Ce n'est pas possible autrement", a assuré l'entraîneur espagnol en conférence de presse d'avant-match,

Le PSG sait jouer face à des équipes qui monopolisent le ballon. Les Parisiens l’ont notamment prouvé face au Bayern Munich lors des quarts de finale. À l’aller surtout, ils avaient beaucoup souffert, concédant de nombreuses occasions, mais ils avaient su se montrer réalistes et marquer sur quasiment chacune de leur occasions.