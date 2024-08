Vladimir Poutine, d'allié à ennemi de l'occident

Tout avait pourtant bien commencé entre Vladimir Poutine et l'Occident.

Présenté comme un "homme de confiance" par George Bush en 2001, l'ancien maire de Saint-Pétersbourg est alors vu comme un réformateur, capable de remettre la Russie sur pied après l'ère Boris Eltsine.

Vladimir Poutine n'a jamais caché ses ambitions : dès son entrée en fonction, il déclare que la Russie "était et restera une grande puissance". Mais lors de ses premières années à la tête du pays, il se rapproche stratégiquement de l'Union Européenne mais aussi de l'OTAN qui ouvre même un bureau à Moscou.

Au début du siècle, Vladimir Poutine est considéré comme un partenaire privilégié de l'occident comme en atteste les mutliples réunions du G8 auxquelles la Russie participe durant les années 2000 Image : Laurence Chaperon

La Russie devient l'un des principaux fournisseurs de pétrole et de gaz de l'UE et compte sur le soutien sans faille du chancelier allemand de l'époque, Gerhard Schröder. Ce dernier qualifie Poutine de "démocrate sans faille", malgré la répression et le manque de liberté de la presse bien documentés en Russie.

Un changement de cap subtil... avant la guerre

En 2006, lors de la conférence sur la sécurité à Munich, Vladimir Poutine initie un changement. Il se plaint du fait que l'Occident n'accepte pas la Russie comme une grande puissance et se plaint de l'expansion de l'OTAN à laquelle la Russie avait pourtant donné son accord en 1997. Les relations entre le maître du Kremlin et l'Occident se tendent jusqu'au milieu des années 2010 où la situation se gâte réellement.

Au printemps 2014, la Russie envahit l'Ukraine et annexe la Crimée à la suite de la révolution démocratique ukrainienne. L'Occident réagit avec des premières sanctions et tente une médiation. La chancelière allemande, Angela Merkel, et le président français, François Hollande, négocient l'accord de Minsk, censé conduire à la paix, sans succès.

Eloigné de l'occident, Vladimir Poutine se rapproche désormais de son homologue russe Xi Jingping pour établir un nouveau front Image : Mikhail Tereshchenko/Sputnik/AP/picture alliance

L'invasion du reste de l'Ukraine en février 2022, marque un autre tournant. L'OTAN considère dès lors la Russie de Poutine comme "la plus grande menace pour la paix en Europe". L'UE impose des sanctions globales à la Russie et tente de s'approvisionner en pétrole et en gaz ailleurs, parfois difficilement et chèrement.

25 ans après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, l'OTAN se prépare à une nouvelle course aux armements. La lutte contre la Russie constitue désormais le principal défi de l'alliance.