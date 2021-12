Afrique

#PasSansElles - Esther Nabintu, la plume de Goma

Esther Nabintu n'avait que 16 ans lorsqu'elle a écrit en 2019 son premier roman. Deux ans plus tard, elle est l'une des rares personnalités littéraires dans l'Est de la République démocratique du Congo et une jeune femme qui, malgré son âge, parvient à faire ce qui la passionne. Notre jeune reporter Ketya Bitita est allée à sa rencontre pour la série #PasSansElles.