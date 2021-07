Ouattara face à Gbagbo : le sens d'une rencontre

Leur dernière poignée de mains remonte à plus de dix ans : le président ivoirien,Alassane Ouattara et son prédécesseur, Laurent Gbagbo, se rencontrent ce mardi, une première depuis leur duel à l'élection présidentielle de 2010 qui avait débouché sur une violente crise.

"Le simple fait de voir Ouattara et Gbagbo ensemble est perçu comme un acte d'apaisement et un image forte offerte aux Ivoiriens dans leur quêtede paix et de réconciliation nationale", notait mardi le journal d'opposition Notre Voie.

"Rendez-vous de l'espoir?" s'interrogeait le quotidien pro-gouvernement Fraternité Matin qui espère que la rencontre "ouvrira de nouvelles perspectives pour une paix durable".

Leur dernier tête-à-tête remonte au 25 novembre 2010, une éternité dans l'histoire récente du pays. A l'époque, ils s'étaient affrontés dans un débat télévisé de plus de deux heures, quelques jours avant le second tour de la présidentielle qui avait débouché sur une grave crise post-électorale faisant 3.000 morts.

Laurent Gbagbo avait ensuite été arrêté et poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Définitivement acquitté par la Cour pénale internationale (CPI), il a pu rentrer en Côte d'Ivoire, le 17 juin dernier, grâce au feu vert de son ancien rival, au nom de la "réconciliation nationale".

La rencontre de ce mardi, est prévue au palais de la présidence. Tout un symbole selon l'analyste ivoirien, Geoffroy Kouao. "Laurent Gbagbo reconnaît évidemment que monsieur Ouattara est le chef de l'Etat. C'est une rencontre symbolique qui peut décrisper l'atmosphère politique mais il ne faut pas en attendre beaucoup pour ce qui est de l réconciliation nationale", dit l'analyste car le vrai problème dit-il, demeure la réforme électorale.

Les deux hommes devraient parler des personnalités proches de Laurent Gbagbo toujours en détention, croit savoir Geoffroy Kouao.

