Oliver Kahn, un renfort de poids pour le Bayern Munich

C'est un renfort de qualité pour la maison bavaroise. Onze ans après son dernier match avec le Bayern Munich, Oliver Kahn fait son retour à la Säbener Strasse. Non pas près des terrains, mais dans les bureaux. Le nouveau membre du directoire du Rekordmeister est venu prêter main forte au board bavarois, en vue de penser le Bayern Munich de demain. Un poste à très haute responsabilité, mais qui n'inquiète pas plus que ça l'ancien gardien au caractère bien trempé :

"Uli Hoeness l'a parfaitement dit lors de l'assemblée générale du club : il espère que je sois à la hauteur des espérances. Ainsi est la vie au Bayern Munich, je sais ce que c'est, j'y ai passé 14 ans. Je sais comment cela fonctionne. Je sais ce que c'est que d'avoir de grandes attentes. Un jour, un entraîneur du Bayern Munich a dit que ceux qui venaient ici savent à quoi s'attendre. Je trouve que c'est un bon résumé."

Anciens coéquipiers, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic sont désormais dirigeants au sein du Bayern Munich.

Un palmarès long comme le bras

Âgé aujourd'hui de 50 ans, Oliver Kahn incarne l'excellence à la bavaroise. De 1994 à 2008, celui qui était surnommé le "Titan" a tout gagné : huit titres de champion d'Allemagne, six Coupes d'Allemagne, la Ligue des Champions en 2001, ainsi que la Coupe intercontinentale. Et c'est cette même envie de gagner qu'il souhaite transmettre aux joueurs actuels du Bayern Munich :

"Nous ne nous permettrons pas de simplement laisser le titre. Les joueurs ne s'en rendent peut-être pas encore compte, mais c'est incroyable d'être sept fois champion d'Allemagne en titre. C'est quelque chose qui restera pour l'éternité. Tout comme être huit fois champion. Je suis sûr que tout le monde est motivé pour être champion encore une fois cette saison. Mais au Bayern, on ne peut pas seulement se contenter de la Bundesliga, surtout au vu des performances incroyables en Ligue des Champions."

Nübel en numéro deux

La saison prochaine, le Bayern Munich comptera deux gardiens de qualité dans son effectif : l'inamovible Manuel Neuer et le talentueux Alexander Nübel. Spécialiste du poste, Oliver Kahn a déjà tranché dans le vif, histoire de ne pas laisser de trace au hasard.

"Je pense que nous connaissons tous les qualités et le talent d'Alexander Nübel. C'était une sage décision de prendre un gardien tel que lui. De plus, il a déjà dit clairement qu'il était prêt à se mettre en retrait et à apprendre de Manuel Neuer."

Oliver Kahn, un homme qui vise l'excellence et qui a la défaite en horreur : un choix logique pour le Bayern Munich.