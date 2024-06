Visa Schengen, les Ivoiriens doivent s'armer de patience

En Côte d’Ivoire, les demandes de visa Schengen auprès des ambassades des pays de l’Union européenne sont en forte hausse.

Le pays se classe ainsi dans le top 10 des demandeurs de visas pour la France en 2023. Mais les rejets sont aussi parmi les plus nombreux.

Les demandeurs à qui l’on refuse ce document n’en comprennent pas toujours les raisons et leurs frais ne sont pas remboursés.

Ce matin, devant VFS Global, le partenaire officiel des autorités françaises en Côte d'Ivoire, qui est compétent pour traiter les demandes de visa, plusieurs dizaines de demandeurs sont alignés sur deux rangs, chacun attendant son tour sous un ciel menaçant.

C’est ici que le correspondant de la DW Julien Adayé rencontre Hyppolyte Kodja. C’est sa troisième tentative pour obtenir un visa Schengen. Les deux précédentes ont été infructueuses, mais il ne baisse pas les bras. Il est encore revenu ce matin pour tenter sa chance.

Il explique avoir "demandé à deux reprises un visa Schengen. On m’a dit que je n’avais pas les moyens suffisants pour envisager un séjour sur trois mois. Alors que j’avais 2,5 millions sur mon compte. Mais ce sont eux seuls qui savent pourquoi on a échoué".

Pas de remboursement en cas de refus

Depuis le 11 juin dernier, il faut débourser dix euros de plus, soit 90 euros, rien que pour faire une demande de visa de court séjour pour rejoindre l'espace Schengen.

Un montant revu à la hausse, alors que les demandeurs ne sont pas remboursés après un refus. Après quatre tentatives, Sévérin Séa, un jeune commerçant, vient d’obtenir le fameux sésame Schengen.

"Pour un visa Schengen, aujourd’hui, il faut environ 75. 000 francs CFA, déplore-t-il. Et là je parle seulement du droit de la chancellerie. Après, il faut faire une assurance voyage, une réservation de billet et les documents. Et il faut à chaque fois payer. Il faut prendre le rendez-vous en ligne qui coûte 15.000 francs CFA. Il faut payer, payer, payer... Pour une demande de visa, on peut tourner autour de 200.000 francs CFA. Et quand on te refuse, ils ne te donnent pas un motif valable. Et ce que tu paies, on ne te le rembourse pas."

Le taux de refus de visas pour l'espace Schengen est particulièrement élevé en Afrique Image : Fadel Senna/AFP

71.000 demandes de visa déposées en 2023

La difficulté à fournir les documents pour la demande de visa Schengen a développé, aux alentours de certaines ambassades européennes, un réseau d’arnaqueurs qui vendent du rêve aux demandeurs de visa.

Andréa, une jeune étudiante qui rêvait d’un eldorado, en a fait les frais. "J’en ai été victime, il y a de cela quelques mois, explique-t-elle. Quelqu’un que je connais m’a demandé si je n’étais pas intéressée d’aller en Europe. J’ai dit pourquoi pas ? Et à chaque fois qu’on me demandait des papiers, on me demandait de l’argent pour faire ceci, pour faire cela. J’ai dépensé plus de 300.000 francs CFA dans cette histoire. Mais jamais je n’ai eu accès à l’ambassade. Ces personnes ont disparu. Il y a plein de personnes qui se font arnaquer."

Sur 71.000 demandes de visa déposées par des ressortissants ivoiriens en 2023, dans toutes les ambassades des pays Schengen, 54.000 ont été adressées à la France, soit les trois-quarts de la totalité.

Pour la même année, les demandeurs africains de visa Schengen ont dû débourser près de 54 millions d'euros, soit environ quatre milliards de francs CFA, en pure perte pour une grande partie d’entre eux.