Nouvelles lignes politiques pour l'Afrique : peu de concret

L'Allemagne veut prendre plus de responsabilités dans le monde // Révolte citoyenne contre la corruption en Bosnie

Alors que l'Allemagne est membre non permanent du conseil de sécurité de l'ONU depuis le 1er janvier et qu'Angela Merkel veut "prendre plus de responsabilités" dans le monde, Vu d'Allemagne tente de voir quelle place peut jouer le pays dans la politique mondiale en 2019. Dans la seconde partie de ce magazine, nous partons en Bosnie, où on assiste à une véritable révolte contre la corruption.