Nouvelle perturbation du transport maritime international

La découverte d'un foyer de Covid-19 dans un port du sud de la Chine crée la panique dans le secteur des transports. Plusieurs compagnies ont averti leurs clients d'un embouteillage inquiétant suite au blocage de plusieurs navires dans le port de Yantian dans la ville de Shenzhen. C'est le quatrième plus grand port à conteneurs du monde. La situation pourrait durer des semaines avant d'être réglée.

Les entrées et les sorties du port rendues difficiles

Les autorités sont passées à la vitesse supérieure dans la vaccination

Des transporteurs affirment qu'au moins 50 navires attendent à l'extérieur du port de Yantian. Environ 150 seraient actuellement affectés par cet embouteillage dû à des mesures strictes de désinfection et de quarantaine, mises en place depuis le 21 mai par les autorités.

Ces mesures ont donc entraîné une accumulation des navires qui attendent d'accoster.

Le port de Yantian est l'un des ports à conteneurs les plus fréquentés de Chine. Environ 90% des produits électroniques fabriqués en Chine transitent par là. Le port à conteneurs est situé à Shenzhen, une ville de plus de 12 millions d'habitants et mégapole de la province de Guangdong.

La variante Delta du coronavirus inquiète

Les autorités provinciales ont signalé 168 cas actifs de Covid-19 depuis le 21 mai. Un chiffre à priori minime en comparaison avec le reste du monde et à l'explosion connue en Chine au début de la pandémie. Mais les autorités ne veulent laisser aucune chance au virus dans cette région qui relie Hong Kong à la Chine continentale.

La panique est surtout liée à la présence parmi les cas positifs, de la variante Delta très contagieuse du virus, qui a premièrement été détectée en Inde.

Des responsables de compagnie de navigation maritime avertissent : les conséquences de ce blocage risquent d'être plus néfastes que celles du blocage du canal de Suez en mars dernier quand un transporteur s'est retrouvé de travers.

Un dénouememt n'est espéré que d'ici deux semaines. Mais les plus pessimistes craignent qu'il y ait des perturbations jusqu'à la fin de l'année. Certains transporteurs recourent à des camions pour acheminer les cargaisons vers l'Europe. Une répercussion sur le prix final aux consommateurs n'est pas à exclure.