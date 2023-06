Le changement climatique fait des ravages au Nigeria

Inondations, tempêtes, incendies ou températures extrêmes : le changement climatique et ses conséquences obligent des millions de personnes à quitter leur habitation dans de nombreux endroits de la planète.

Le Nigeria fait partie des pays où les gens ressentent fortement les effets du changement climatique. Dans ce pays, la chaleur et les inondations forcent de plus en plus de personnes à fuir.

Mohammed Mossa aime ses animaux. Il a des chèvres, des moutons, des poules. Et il aime aussi son métier. Comme son père, il est devenu agriculteur et éleveur. Jusqu'à présent, il vivait au nord du Nigeria, dans l'Etat de Sokoto.

Mais il y a un peu plus d'un an, il a déménagé vers le Sud, à Chaza, à cause du changement climatique.

Le changement climatique déplace de nombreuses personnes au Nigeria Image : Fatai Campbell/AP Photo/picture alliance

"Mes troupeaux meurent. Ils meurent parce qu'il ne pleut pas, parce qu'il ne pleut pas assez ou parce qu'il ne pleut pas du tout. Il n'y a plus de végétation. Le désert s'étend de plus en plus. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'eau", constate-t-il.

Dans le cas de Mohammed, c'est la sécheresse qui l'a chassé, lui et sa famille, de son village natal.

Ailleurs, ce sont à l’inverse les fortes précipitations, comme par exemple l'année dernière, au début du mois de novembre, dans le sud du Nigeria.

Des centaines de morts

Des maisons et des routes ont été emportées et beaucoup de gens ont perdu leur maison.

Les chercheurs sur le climat affirment que si le réchauffement de la planète se poursuit, des inondations comme celle qu'a subi le sud du Nigeria pourraient se produire plus souvent : leur fréquence pourrait alors passer d'une fois par siècle à... une fois tous les dix ans.

David Michael Terungwa est le chef d'équipe de l’ONG nigériane Gifsep, l’Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire et la préservation des écosystèmes.

Cette organisation observe les effets du changement climatique au Nigeria mais aussi dans le Sahel : "Donc, si vous regardez la région du Sahel, la région sèche, vous regardez des pays comme le Mali, le Burkina Faso, certaines parties du Niger et du Tchad. Dans toutes ces régions, des millions de personnes et leurs conditions de vie dépendent entièrement de la nature. S'il n'y a pas d'eau là-bas... que feriez-vous ?"

Le nord et le sud du Nigeria connaissent des perturbations majeures liées au climat. Image : Ayodeji Oluwagbemiga/REUTERS

Le secteur agricole souffre

Si les récoltes sont moindres en raison de la hausse des températures, il y aura non seulement moins à manger mais cela aura aussi d'énormes répercussions sur les conditions de vie des populations et sur l'ensemble de l'économie du pays, explique David Michael Terungwa qui estime qu'il y a un grand besoin d'agir :

"Le climat change. C'est pourquoi nous devons aussi changer. La manière dont nous construisons nos maisons et la manière dont nous pratiquons l'agriculture doivent changer. Nous devons restaurer, reboiser ! Nous devons nous occuper du problème des inondations, des inondations annuelles dans le pays, parce qu'elles ont un impact sur les infrastructures, sur les moyens de subsistance et sur les gens."

Mohammed, éleveur de bétail, a lui aussi une proposition très concrète à faire au gouvernement nigérian pour améliorer sa situation et celle de ses animaux. Il imagine "un programme de plantation d'arbres. Il y a certaines espèces d'arbres qui sont résistantes aux maladies et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Je pense donc que si plusieurs milliers étaient plantés, cela contribuerait à stopper la désertification."

Trop peu de pluie au Nord - trop au Sud - le Nigeria doit se préparer à des périodes météorologiques de plus en plus extrêmes. La responsabilité en incombe aussi aux pays riches.