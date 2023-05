Les chantiers de Bola Tinubu, président élu mais contesté

Le président élu prête serment ce lundi au Nigeria, la plus grande économie du continent confrontée à de nombreux défis : insécurité, terrorisme, chômage…

Alors qu’il s’apprête à prêter serment ce lundi, Bola Tinubu doit avoir regardé jeudi (25.05) du côté de Jos, la capitale de l’Etat de Plateau, dans le centre du Nigeria, où des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement pour dénoncer la vague de meurtres dans la région.

Les affrontements entre communautés ont fait par ailleurs plus de cent morts, toujours dans l’Etat du Plateau, et poussé plus de 3.000 personnes à fuir leurs maisons.

Lutte contre Boko Haram

C’est peu toutefois comparé aux deux millions de déplacés qu’a fait le conflit djihadiste dans le nord du pays : plus de 40.000 morts.

Comme pour envoyer un signal, et alors qu’il a promis de mettre fin aux violences, Bola Tinubu, lui, le musulman yoruba, ancien gouverneur de Lagos dans le Sud, a choisi comme vice-président Kashim Shettima, ancien gouverneur de l’Etat septentrional de Borno, où sévit Boko Haram.

Pendant la campagne, Bola Tinubu a promis de réformer l’armée Image : REUTERS

D’où la conclusion de Mustapha Ribadu, cadre du parti APC au pouvoir.

"Tout le monde sait à quel point l'économie frappe durement les gens au Nigeria. Nous sommes aussi confrontés à l'insécurité, aux enlèvements et aux bandits."

Faible croissance économique

Car l’économie, c’est l’un ou sinon le plus gros chantier du multimillionnaire Bola Tinubu. La croissance économique de la première économie du continent est anémique et la production pétrolière en baisse.

La dette du pays est en revanche en hausse depuis 2015 et a atteint 103 milliards de dollars l’an dernier, au point que l’agence de notation Moody’s a dégradé en janvier dernier la note financière du pays.

L’inflation était de 22% en avril dernier, du jamais vu depuis 2005. Selon la Banque mondiale, quatre Nigérians sur dix vivent sous le seuil de pauvreté.

L’emploi reste aussi un défi, le taux de chômage chez les jeunes a dépassé les 42% l’an dernier alors que 70% de la population a moins de 30 ans.

Autre chantier : la lutte contre corruption. Le nouveau président Bola Tinubu doit prendre des initiatives dans ce domaine alors qu’il a réfuté des allégations de corruption sur sa personne.

A la recherche de légitimité

Mais la victoire du septuagénaire reste encore contestée devant la justice. Il y a quelques semaines, des manifestants ont pris d’assaut le tribunal pour le faire savoir. Elizabeth Dauda résume le point de vue de certains Nigérians.

"Nous n’avons jamais vécu pareil vote au Nigeria. Nous voulons récupérer notre mandat qui a été volé aux Nigérians", indique Elizabeth Dauda.

Les challengers de Bola Tinubu (au milieu) espèrent toujours que la justice rendra une décision en leur faveur Image : K. Gänsler/DW, Shengolpixs/IMAGO, EKPEI/AFP

Vendredi (26.05), le candidat arrivé deuxième a encore qualifié le scrutin présidentiel du 25 février de frauduleux. Le vainqueur annoncé n’était même pas qualifié pour le scrutin, a écrit Atiku Abubakar sur les réseaux sociaux.

Bola Tinubu doit donc asseoir sa légitimité auprès des Nigérians. Il a recueilli le nombre de votes le plus faible depuis le retour de la démocratie au Nigeria, en 1999.

Moins de neuf millions de personnes ont voté pour lui, dans un pays qui en compte plus de 200 millions.