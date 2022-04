"Au Sahel, la crise climatique se mesure au quotidien"

La cheffe de la diplomatie allemande poursuit son séjour au Niger. Ce jeudi (14.04) Annalena Baerbock s’est rendue à Ouallam, une localité située à une centaine de kilomètres de Niamey, non loin de la frontière malienne. Cette zone qui accueille près de 7.000 réfugiés maliens et qui fait face à d’énormes difficultés.

C’est donc une population très éprouvée par la crise sécuritaire et alimentaire qu’Annalena Baerbock a rencontrée à Ouallam. Cette localité, comme a pu le constater la cheffe de la diplomatie allemande, subit aussi les effets des changements climatiques. Une situation encore compliquée par l’afflux massif de réfugiés maliens qui ont fui la guerre. Une situation qui a pour conséquence le manque de nourriture.

Quelque 7.000 réfugiés maliens vivent dans la camp de Ouallam

Le climat au coeur des crises

Pour Annalena Baerkock, "ceux qui n'ont pas encore bien compris ce que signifie réellement la crise climatique peuvent le voir ici au Sahel. C'est aussi pour cela que je suis ici. En Europe, nous mesurons les effets de la crise climatique en pourcentages. Nous discutons de 1,5 degré, 1,7 degré ou deux degrés. Mais ici au Sahel, au Niger, au Mali, la crise climatique ne se mesure pas en pourcentages, elle se mesure au quotidien."

Selon la ministre, c’est une crise humanitaire qui sévit dans cette partie du Niger et qui doit interpeller la communauté internationale.

"Si vous n'avez rien à manger dans votre assiette, si vous craignez que votre fils soit recruté par des groupes terroristes, si vous ne pouvez plus être éleveur de bétail et si vous ne pouvez plus payer votre nourriture : c'est notre responsabilité de relever ce défi des différentes crises qui s'alimentent mutuellement et de considérer la crise climatique comme une aggravation des crises régionales", a déclaré la cheffe de la diplomatie allemande.

Le changement climatique accentue la désertification dans le monde

Terreau fertile pour le terrorisme

Dans une bonne partie du département, les habitants ont dû fuir et comptent parmi les déplacés internes. Ils n’ont plus accès à la terre pour cultiver. Leurs enfants ne vont plus à l’école depuis plusieurs années et sont par conséquent des proies pour les groupes terroristes qui les enrôlent.

Annalena Baerbock promet un appui financier au Niger, pour lutter contre les problèmes sociaux et de tout faire pour endiguer les émissions de gaz à effet de serre en Europe, pour atténuer les effets de la crise climatique jusque dans le Sahel

La cheffe de la diplomatie allemande devait encore avoir une entrevue dans la soirée avec le président du Niger, Mohamed Bazoum.