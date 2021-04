Niger : vingt enfants morts dans l'incendie d'une école

Journal 17h TU (14.04.2021)

Le Niger en deuil suite au décès d’une vingtaine d'enfants dans l'incendie de leur école. Le mouvement de grève lancé pour protester contre les violences des groupes armés dans l’est de la RDC est prolongé. Réaction des commerçants et habitants de Beni. Et puis, WWF dénonce l'UE comme étant le deuxième plus grand destructeur de forêts au monde après la Chine.