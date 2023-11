Niger : les proches de Mohamed Bazoum sont inquiets

Cela fait quatre mois que Mohamed Bazoum est détenu dans sa résidence au sein du palais présidentiel, avec sa femme Hadiza et son fils Salem.

Depuis le putsch, son neveu, Chayib Mohamed et les autres membres de la famille n'ont pas eu accès à Mohamed Bazoum.

"Depuis que les militaires l'ont pris, personne de sa famille n'a pu le voir, personne n'a pu prendre directement de nouvelles de lui", assure son neveu à la DW.

"On a essayé à plusieurs reprises de lui rendre visite mais notre demande a été refusée et on ne sait pas de quoi ils ont peur. On prie Dieu qu'il aille mieux, lui, sa femme et son fils."

"Terroriser la famille pour mettre la pression sur le président"

Un proche du président déchu, qui a préféré garder l'anonymat pour sa sécurité, est persuadé que si Mohamed Bazoum est toujours séquestré, c'est parce qu'il refuse de présenter sa démission. Pour lui, l'arrestation des membres de sa famille a pour but de le mettre sous pression.

"C'est une chasse aux sorcières, c'est une cabale. Pour nous, c'est une volonté d'intimider et de terroriser la famille pour mettre la pression sur le président. Pas plus tard qu'hier, ils ont pénétré dans le domicile de deux personnes qui sont décédées. Donc, ils rentrent dans l'intimité des veuves et des orphelins. On pense que c'est vraiment abusé. Ça va au-delà des limites même de notre religion", affirme-t-il.

Le régime du général Abdourahamane Tchiani est accusé par les proches du président déchu d'intimidation Image : ORTN/Télé Sahel/AFP/Getty Images

Même s'il doute que le président nous écoute parce qu'il est isolé, il lui a quand même laissé un message : "S'il devait nous écouter, en tout cas, on lui envoie beaucoup de force et on lui dit de tenir bon et que, nous aussi, nous sommes en train de prier pour lui, pour avoir une issue favorable et rapide".

Des proches sous surveillance

Intinicar Alhassane est un ancien conseiller de Mohamed Bazoum. Il était en contact avec lui avant que les militaires ne confisquent son téléphone après sa supposée tentative d'évasion en octobre.

"On était en contact avec lui par téléphone. Il me disait que son moral est haut et qu'il se porte bien. Après ce qu'ils ont appelé évasion, c'est seulement son docteur à ma connaissance qui a eu accès à lui. Sa situation de détention nous inquiète vraiment", confesse-t-il à la DW.

Même si Mohamed Bazoum est isolé de ses proches, "il est toujours aussi solide" assure un autre de ses proches qui a préféré aussi garder l'anonymat. Il serait sous surveillance.

"Si on reproche quelque chose à Bazoum, qu'on le remette à la justice", estime ce proche, au lieu de "le retenir illégalement".