Au Niger, le lourd bilan des inondations

Depuis le début de la saison des pluies, plusieurs pays, dont le Tchad, le Mali et le Niger, font face à une crise humanitaire sans précédent en raison des inondations.

Le gouvernement nigérien dresse un bilan alarmant des inondations qui touchent plusieurs régions du pays : 217 morts, plus de 200 blessés et 350 000 sinistrés. En plus de faire face à la menace du terrorisme, le Niger doit désormais affronter les ravages des catastrophes naturelles.

Issa Sadou Majida, ancienne responsable de la communication au ministère de l’Action humanitaire et de la gestion des catastrophes naturelles, explique « que les inondations affectent toutes les neuf régions du pays, d’Agadez à Niamey. Les images tragiques, comme celle du cimetière de Maradi emporté par les eaux, témoignent de l’ampleur de la catastrophe. La capitale, Niamey, ressent également les conséquences, notamment avec la pénurie d’hydrocarbures due à la fermeture des routes inondées. »

Des milliers de personnes sont contraintes d’abandonner leurs foyers et de se relocaliser dans des zones vides ou des écoles, perturbant ainsi la rentrée scolaire a-t-il précisé.

Depuis le mois de juillet les pluies diluviennes affectent le continent africain, et "bien plus durement que lors des précédents épisodes d'inondations". Image : picture alliance/dpa

Des infrastructures en péril

Actuellement, environ 5 000 salles de classe se sont effondrées ou sont occupées par des sinistrés. Face à cette situation, les autorités ont décidé de reporter la rentrée scolaire, initialement prévue le 2 octobre, au 28 octobre, dans l'espoir de fournir un cadre de travail adéquat pour les élèves et les enseignants.

Les inondations ont également des conséquences désastreuses sur le patrimoine culturel du pays. La deuxième mosquée la plus visitée, construite au XIXe siècle, s'est effondrée, tandis que la mosquée d'Agadez, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est menacée de s'effondrer si des mesures ne sont pas prises rapidement.

Plusieurs organisations humanitaires, dont la Croix-Rouge nigérienne, apportent leur aide aux populations sinistrées. Selon Hamado Adanou, chargé de communication de l’organisation, « des kits comprenant des nattes, des seaux et des ustensiles de cuisine ont déjà été distribués. » Plus de 250 000 personnes attendent également une aide humanitaire urgente.

Face à cette crise humanitaire sans précédent, la solidarité nationale et internationale est essentielle pour soutenir les sinistrés et reconstruire le pays.

L’union européenne débloque 5,4 millions d'euros pour venir en aide à cinq pays d’Afrique touchées par les catastrophes naturelles notamment les inondations.