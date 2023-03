L'immigration clandestine expliquée aux jeunes du Niger

Des jeunes de Niamey sensibilisés sur le phénomène de la migration et ses conséquences, à travers une œuvre écrite et digitalisée grâce au soutien de la DW-Akademie.

Le voyage de Koffi, c’est l’histoire d’un jeune migrant ghanéen qui est passé par le désert nigérien pour rejoindre l’Europe via la Libye. C’est là qu’il va connaître une mésaventure faite de torture, d’emprisonnement et de tous les sévices possibles.

L’histoire de Koffi écrite par Moctar Amadou Dan Yaya et digitalisé avec des illustrations imagées et vidéos, sert de support pour sensibiliser les jeunes nigériens.

"Au-delà du livre qui a été digitalisée, il y a des onglets, des petits films qui parlent de certaines thématiques liées à la migration, parce que quand on parle de migration, on va forcément parler de l’emploi des jeunes, on va parler de la justice. Donc il y a toutes ses petites vidéos qui sont illustratives, qui sont aussi informatives et éducatives pour les gens", a déclaré Moctar Amadou Dan Yaya, membre fondateur du projet transnational alarme phone.

Certains migrants devaient payer entre 1 500 et 2 000 euros pour la traversée. Image : Jerome Delay/AP/picture alliance

Le voyage de Koffi est un cas parmi tant d’autres

Ce projet a bénéficié du soutien et de l’appui de la Deutsche Welle Akadémie qui participe à la formation des jeunes en partenariat avec la radio Goudel. Pour capitaliser cette initiative, les jeunes doivent s’approprier le document et participer aux différentes formations.

"Ce n’est pas tout le monde qui a un smartphone. C’est pour ça qu’on est entrée en coopération avec radio Goudel jeunesse qui va faire d’autres actions pour entrer en discussions avec les gens", a expliqué Gerlind Vollmer, manager de projet à la Deutsche Akadémy.

Le voyage de Koffi est un cas parmi tant d’autres. Certains jeunes en ont fait les frais à travers la migration clandestine. Adamou Issaka, un jeune de Goudel qui a appris à connaitre le vrai sens de l’immigration clandestine et ses conséquences appelle à une prise de conscience.

"L’immigration clandestine, c’est très risquant. Un conseil pour tous les jeunes : c’est de rester dans leur pays pour travailler. C’est mieux que d’aller chercher ailleurs, parce que les haoussas disent que celui qui abandonne son domicile, le domicile aussi lui tourne le dos", a-t-il conseillé.

L’auteur du voyage de Koffi, veut vulgariser ce document illustratif qui selon lui, va beaucoup faire évoluer les mentalités chez les jeunes.