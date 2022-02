Niger : grève largement suivie dans le secteur éducatif

Avec les AVEC, la solidarité féminine à l'œuvre en RDC

Les AVEC sont des petites associations locales qui fonctionnent comme des coopératives d'épargne et de crédit. Elles ont permis à de nombreuses femmes de l'Est de la RDC de réaliser des projets de développement et sorti des familles de la pauvreté. Découverte de ces coopératives solidaires dans ce reportage à Goma.