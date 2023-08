Le "cri du cœur des citoyens meurtris" du Niger

Au Niger, les militants des droits de l'Homme s'inquiètent des conséquences possibles de la prise du pouvoir par les militaires mais aussi des sanctions internationales prises contre leur pays.

Assoumane Hamani, du Collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie (CODDHD), estime ainsi que les putschistes ne doivent pas remettre en question les libertés publiques et la question des droits humains.

Ali Mahamane Lamine Zeine sur la Deutsche Welle To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Retranscription de l'interview d'Assoumane Hamani

Assoumane Hamani : Ce qui importe le plus pour les Nigériens aujourd'hui, c'est comment faire pour garder les acquis, comment faire pour que le pays soit en paix, pour que le quotidien des Nigériens s'améliore? En tant que défenseurs des droits humains, nous suggérons aux dirigeants actuels de mettre cette question au cœur de leur politique publique, de toutes les actions qu'ils seront amenés à poser, de mettre les droits de l'Homme au centre.

Ce n'est pas parce que nous vivons un régime d'exception que les droits de l'Homme, les libertés individuelles et collectives doivent être mis en veilleuse. Du reste, le président du CNSP l'a dit: le Niger respecte les conventions auxquelles il est partie. Nous allons continuer à les suivre au pas pour voir l'approche réformiste, des droits de l'Homme et sécuritaire, pour voir si ces questions seront bien au cœur de leur politique.

La deuxième attente, c'est l'aspect sécuritaire car plus ça tarde et plus les Nigériens continuent à en pâtir.

"Nous allons continuer à les suivre au pas pour voir l'approche réformiste, des droits de l'Homme et sécuritaire, pour voir si ces questions seront bien au cœur de leur politique", assure Assoumane Hamani (CODDHD) Image : Balima Boureima/AA/picture alliance

DW : Qu'en est-il de la vie quotidienne ?

Une autre chose qui importe pour nous, c'est de travailler à améliorer la sécurité humaine des citoyens. Tout ce qui concerne le quotidien. Nous sommes dans une situation inflationniste. Avant même l'arrivée des militaires, il y avait une inflation, la flambée des prix, la cherté de la vie dans cette partie du Sahel qui est une zone enclavée où tout vient d'ailleurs.

Ces événements ont servi de prétexte à certains commerçants véreux pour s'adonner à une flambée des prix. Aujourd'hui, le Nigérien vit la cherté de la vie. Les prix des produits de consommation courante ont augmenté. Nous pensons qu'il faut faire quelque chose à court terme dans ce domaine, si quelque chose doit être fait par les tenants du pouvoir.

DW : Comment devrait se dérouler la transition, selon vous ?

Il faut travailler durant cette transition à ce qu'elle soit inclusive. Toutes les parties prenantes, les différents acteurs [de la société civile], les citoyens doivent être au cœur [de la politique]. On doit faire appel aux citoyens - non seulement leurs avis doivent être pris en compte mais les citoyens doivent être associés en tant qu'acteurs à toutes les politiques publiques, à la gestion de la cité.

DW : Qu'attendez-vous de la communauté internationale ?

Je pense qu'il est temps que la communauté internationale - la Cédéao, l'Union africaine, mais aussi l'Onu - regarde de près la situation au Niger qui vit des heures difficiles. Ces sanctions-là, à qui ça profite? Aujourd'hui, une intervention militaire dans le Sahel - je ne dis pas qu'au Niger, mais dans le Sahel [en général] - à qui ça profite? Il n'y a qu'aux djihadistes essaimés dans le Sahel que cela profite parce qu'ils cherchent à semer le chaos dans le Sahel pour s'adonner à leurs activités de déstabilisation dans les Etats.

Je pense qu'on n'a pas besoin de ça, que la communauté internationale ouvre un autre front de guerre dans le Sahel. Le Sahel a besoin de paix. La communauté internationale doit apporter sa contribution, c'est vraiment un cri du cœur des citoyens meurtris : on doit travailler à ce que la communauté internationale revienne à de meilleurs sentiments pour prendre au sérieux ce problème du Niger et, au-delà, du Sahel. Quand vous voyez les Nigériens sortir [dans la rue] c'est parce qu'ils trouvent ces sanctions injustes, inhumaines. On est un pays enclavé, sans contact avec la mer et on nous impose un embargo. Les civils ne savent plus à quel saint se vouer.