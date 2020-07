NFL : Les Washington Redskins changent de nom

Cela faisait plusieurs années que des voix s'élevaient pour que la franchise de NFL se débarrasse de ce nom. "Redskins" (les Peaux-Rouges, en français) était un terme considéré comme caricatural et raciste envers les populations autochtones. Alors que Daniel Snyder, le propriétaire de la franchise, avait toujours refusé de changer le nom, arguant que le terme "Redskins" était un hommage aux Amérindiens, il a fini par céder. Pour Nick Tilsen, membre de la tribu Oglala Lakota et président d'une organisation militante locale appelée NDN Collective, cela constitue une victoire :

"Je pense que le plus important ici, c'est que ni la NFL, ni les investisseurs n'auraient changé d'avis si les populations indigènes ne leur avaient pas mis la pression. Evidemment, ce qui a également joué ici, c'est le climat actuel dans le pays, le mouvement Black Lives Matter. Il est important de comprendre ce qu'a créé cette situation. Mais en tant qu'indigène, voir une chose manifestement raciste disparaître et ne plus être valable, c'est un jour de victoire."

Des fans qui ne comprennent pas ce changement

Si Daniel Snyder a fini par céder, c'est en grande partie parce que de nombreux sponsors - comme FedEx - lui ont mis une pression économique. Malgré tout, de nombreux fans de l'équipe de Washington sont quelque peu déçus de ce changement de nom :

"Je ne comprends pas ; ils disent que 90% des Amérindiens n'aiment pas le nom, mais ce n'est pas vrai. Certains l'aiment bien, ce nom, d'autres non, mais c'est leur droit, vous savez."

"Je suis une fan des Redskins depuis toute petite. Changer ce nom, c'est comme changer toute ma maison. Mais je ne sens pas vraiment ce changement : j'ai grandi à Washington, c'est chez moi, et tout ce que je connais, ce sont les Redskins."

FedEx, sponsor du stade des Redskins, a menacé de mettre fin à sa collaboration si la franchise ne changeait pas de nom.

Des Redskins aux Redtails ?

D'autres, en revanche, voient là un véritable progrès et, probablement, la possibilité de s'inscrire dans l'histoire. C'est le cas de Joshua Patulski, entraîneur de football en Virginie :

"Je suis content de voir ce changement; je vois ça comme une renaissance pour la franchise. Je crois en cette équipe et je suis sûr qu'elle fera mieux à l'avenir. Parfois, ce sont les petites choses qui permettent de renforcer l'enthousiasme dont vous avez besoin pour réussir. Pour le changement de nom, je voterai pour les RedTails. Je trouve que c'est un très joli nom, il représente une part importante de notre histoire, des gens qui se sont battus pour ce pays de tout leur coeur."

"RedTails" est un terme qui fait référence à un groupe d'aviateurs afro-américains originaires de Tuskegee dans l'Alabama et qui ont combattu durant la Seconde Guerre mondiale à bord d'avions avec des "Red Tails" - à queues rouges. Parmi les autres noms que la franchise pourrait adopter, il y a les Generals, ou encore les Presidents - étant donné que Washington est la capitale des Etats-Unis, où réside le président en fonction.