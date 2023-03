Au sommet du G20, l'Inde se garde de condamner la Russie

Le G20 "a un rôle essentiel à jouer pour trouver le bon équilibre entre la croissance et l'efficacité d'une part, et la résilience d'autre part", a lancé Narendra Modi, le Premier ministre indien dans son discours d'ouverture de ce sommet.

Des propos qui s'éloignent du sujet le plus attendu : la condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine

Narendra Modi évasif sur le sujet

Narendra Modi fait entendre que les priorités de ce sommet devraient être la réduction de la pauvreté dans le monde ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. Mais cela ne semble pas être, du moins pour le moment, la préoccupation principale de certains pays.

"J'ai donc fait comprendre au ministre russe des Affaires étrangères, ici présent, que le monde veut la paix. Et un pays, à savoir la Russie, a la possibilité d'assurer enfin cette paix en faisant ce que le droit international exige, c'est-à-dire en arrêtant les bombardements sur l'Ukraine, qui sont contraires au droit international, et en retirant enfin ses troupes", lance Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères

Serguie Lavrov dit que les pays européens et les USA n'incitent pas l'Ukraine au dialogue de la paix Image : ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Mais certains pays du G20 préfèrent conserver leur neutralité et refusent de condamner la Russie pour son invasion de l'Ukraine

Georgia Meloni, la Première ministre italienne, a interpellé Narendra Modi à ce sujet

"Le Premier ministre (Narendra) Modi connaît très bien la position de l'Italie qui soutient pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et nous partageons tous deux l'espoir que l'Inde, en tant que président du G20, puisse jouer un rôle central pour faciliter les négociations en vue d'un cessez-le-feu et d'une paix juste"

Prenant la parole et en guise de réponse à Georgia Meloni, Serguei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a estimé que les livraisons d'armes des pays européens et des Etats-Unis n’incitent pas l’Ukraine à négocier la paix avec la Russie.