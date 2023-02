À quand la paix en Ukraine ?

Un an après le début de l'invasion russe, les perspectives de voir Moscou et Kiev s'assoir à une table pour négocier la paix sont minces.

Des dizaines de milliers de soldats ukrainiens et russes tués. Des milliers de civils ukrainiens tués. D'innombrables villes détruites... Voilà le triste bilan d'un an de guerre en Ukraine. Une guerre qui a aussi de nombreuses répercussions ailleurs dans le monde, notamment en Afrique, avec des pénuries d'énergie, une inflation galopante et des problèmes d'approvisionnement alimentaire. Mais malgré ce sombre tableau, le ton, d'un côté comme de l'autre, n'est pas à l'apaisement.

Pas de place pour le compromis

Certes, le président Vladimir Poutine n'a pas atteint son objectif de s'emparer entièrement de l'Ukraine. Mais les troupes russes occupent tout de même un cinquième du pays. Et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ne cesse de répéter que tout le territoire sous emprise russe, y compris la Crimée, devrait être reconquis.

Manifestation pour la paix devant la porte de Brandebourg à Berlin Image : Paul Zinken/dpa/picture alliance

Alors quelles sont les chances des uns et des autres sur le terrain militaire ? Le point de vue de Nico Lange, expert allemand en sécurité : "Même si les Russes entretiennent le mythe d'être une grande armée très forte et invincible, le fait est que, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs militaires. En ce moment même, malgré une nouvelle offensive, la Russie n'avance que très lentement ou pas du tout et avec des pertes très lourdes. De son côté, l'Ukraine a montré qu'elle avait déjà reconquis la moitié du territoire occupé par la Russie. Dans cette mesure, je considère que les chances militaires pour l'Ukraine de reconquérir la totalité du territoire et de rétablir ainsi la paix sont réelles".

Soutien occidental

Depuis un an, les Occidentaux n'ont cessé de renforcer leur aide en matière d'armement pour aider l'Ukraine à remporter la victoire. Dernier acquis en date : la livraison de chars Leopard 2, notamment par l'Allemagne. Une arme dont les Ukrainiens attendent beaucoup. Et qui pourrait, s'ils donnaient effectivement l'avantage à Kiev, influer sur le cours de la guerre, selon Nico Lange :

"A l'heure actuelle, impossible de dire sur quoi porteraient des négociations. En revanche, on peut dire que Poutine ne sera prêt à négocier que si la situation militaire était à tel point favorable à l'Ukraine qu'il comprendrait que cette guerre d'agression ne lui profite en rien".

L'Allemagne a longtemps hésité avant de donner son feu vert pour la livraison de chars Leopard 2 Image : Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

D'autres experts sont bien moins optimistes et estiment que la pression militaire exercée sur Moscou ainsi que les sanctions imposées depuis un an aux Russes risquent au contraire de pousser Vladimir Poutine vers l'option – catastrophique - d'une guerre nucléaire.

Médiation chinoise ?

Ce vendredi, une lueur pacifique est venue de la Chine qui a appelé à tenir des pourparlers de paix en respectant à la fois l'intégrité territoriale ukrainienne et les revendications sécuritaires russes.

Une équation pour le moment impossible à résoudre tant l'esprit de compromis chez les belligérants est bas. Par ailleurs, comme l'a dit Jens Stoltenberg, le chef de l'Otan, Pékin "n'a pas beaucoup de crédibilité" concernant le dossier ukrainien.

Le régime communiste n'a jamais condamné l'invasion russe et s'est abstenu, pas plus tard qu'hier, de voter à l'Onu une résolution en faveur de la paix.