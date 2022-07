Tabaski : "My ANOC : Marketplace", pour avoir un mouton

Un premier onglet "nos animaux" et un second "nos éleveurs" … La page d’accueil est minimaliste, mais efficace… En haut de l’écran, des filtres permettent aux utilisateurs de choisir le type d’animal : un mouton ou une chèvre, la race ou encore le poids… Apparaissent ensuite des petites annonces accompagnées de photos, du lieu d’élevage et surtout du prix… Une interface pratique, pour se procurer un mouton avant l’aïd al-adha qui avait été présentée par Mohamed Sadiki, le ministre marocain de l’Agriculture.

"Cette plateforme est le fruit de l’association nationale ovine et caprine, elle permettra aux éleveurs de vendre leurs produits sans avoir recours à des intermédiaires. Elle permettra aussi aux consommateurs de disposer d’un large éventail de choix en matière de races et de prix, sans devoir se déplacer au marché parfois mal organisé", indique le ministre marocain de l’Agriculture.

Écouter l'audio 01:57 Ecoutez le sujet de Robin Dussenne, le correspondant au Maroc

« Uberisation » de la vente du mouton

Avec "My ANOC", c’est le résultat d’un travail de deux ans qui voit le jour… Un projet réalisé en collaboration avec l’école d’ingénieurs d’Oujda et le ministère de l’Agriculture… qui "uberise" donc la vente des bêtes sur le marché… Une tradition pourtant bien ancrée dans le monde musulman.

"Je pense que c’est une première", dit Abderrahmane Medjoubi, président de l’ANOC. Il explique que "Pour la fête de l’aïd, il y a des caractéristiques à respecter. Il faut que l’animal soit sain et sauf, il y a des gens qui ont posé cette question. Avant d’alimenter l’application, il y a un technicien qui fait la vérification de l’animal, c’est la garantie. C’est comme si c’était le client qui a choisi".

Des consommateurs plutôt jeunes, urbains et connectés… et qui étaient au nombre de 18 000 lors du lancement de l’application sur Androïd fin juin… Côté prix, comptez entre 1 200 à 6 000 dirhams, soit 115 à 570 euros par tête, en fonction du poids et de la race de l’animal…

L’ANOC prévoit de livrer chaque client au plus tard un jour avant le début de l’aïd al-adha, prévu dimanche 10 juillet au Maroc.

L’application "My ANOC marketplace" continuera de fonctionner au Maroc une fois la fête de l’aïd passée.