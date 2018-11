Mondial 2022 : des délégations hébergées à l'étranger?

Pour Hassan al-Thawadi, il s'agit d'une possibilité qui n'est pas exclue. Selon le secrétaire général du comité organisateur de la compétition, le Qatar a reçu de "nombreuses propositions de pays pour accueillir des équipes" mais que "rien" n'était encore décidé.

L'intérêt de l'Iran

Parmi les pays qui se sont proposés, il y a l'Iran. Un peu plus tôt cette année, l'Etat iranien avait proposé d'accueillir quelques délégations sur l'île de Kish, située dans le Golfe Persique, juste en face du Qatar. Si le petit émirat venait à accepter, ce serait une bonne nouvelle pour l'Iran, à un moment où les Etats-Unis tentent de l'isoler en lui imposant des sanctions.

Hassan al-Thawadi, secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Néanmoins, cette décision pourrait être source de controverse. En effet, le Qatar lui-même est sous embargo depuis juin 2017. Un embargo imposé par ses voisins, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, qui accusent le Qatar de flirter avec des groupes islamistes (comme les Frères Musulmans) ou encore de se rapprocher de l'Iran. Cette nouvelle s'ajouterait à celle du traitement des ouvriers venus de l'étranger pour construire les stades. En octobre dernier, Hans-Christian Gabrielsen, le leader de la Confédération norvégienne des syndicats, avait déclaré que "si l'on devait observer une minute de silence pour chaque mort estimée d'un ouvrier sur un chantier au Qatar, les 44 premiers matchs de la compétition se joueraient dans le silence."

Joel Embiid stratosphérique

Il y avait des matchs cette nuit en NBA. Des rencontres au cours desquelles certains joueurs africains se sont illustrés. À Toronto, Cheick Diallo a participé à la victoire 126-110 des New Orleans Pelicans face aux Raptors. Le Sénégalais a en effet marqué huit points et pris six rebonds en 19 minutes de jeu. En face, le Camerounais Pascal Siakam a marqué 22 points et pris trois rebonds en 28 minutes. Cinq points et un rebond pour Gorgui Dieng (en dix minutes de jeu) lors de la victoire 120-113 des Minnesota Tomberwolves face aux Brooklyn Nets. Enfin, le grand bonhomme de la soirée est bien évidemment Joel Embiid : 35 points, 18 rebonds et trois passes pour le Camerounais, qui a grandement contribué à la victoire des Philadelphia Sixers face au Miami Heat, 124-114.