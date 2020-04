Mo Farah court pour la bonne cause

Depuis quelques jours, un challenge s'est mis en place sur les réseaux sociaux : "Run 5, Donate 5, Nominate 5", "Cours-en cinq, donnes-en cinq, nomines cinq personnes". L'idée, c'est qu'une fois que l'on est nominé pour ce défi, il faut courir cinq kilomètres chez soi, donner cinq livres sterling et désigner cinq autres personnes pour qu'elles participent à cette collecte d'un autre genre.

Une excellente façon de s'impliquer

Une collecte dont les fonds sont destinés au NHS, le National Health Service, le service de santé publique en Grande-Bretagne. Mo Farah, qui a été nominé par l'ancien défenseur de Chelsea John Terry, se réjouit de cette initiative :

"C'est une excellente façon d'interagir avec les gens pour voir jusqu'où ils peuvent courir. En ce moment, nous avons beaucoup de temps libre et tout le monde peut le faire, et tout cela pour une bonne cause, pour aider le NHS et pour aider des millions de personnes qui ont besoin de notre aide, en particulier les personnes âgées. C'est une excellente façon de s'impliquer. 5000m, c'est est un peu court pour moi, mais je vais m'investir à fond; je vais également nominer cinq autres personnes. Le but, c'est que tout le monde soit impliqué".

Jordan Henderson est à l'origine d'un fonds de solidarité crée par les joueurs de Premier League

L'importance de rester actif

5000 mètres, ce n'est rien pour Mo Farah, qui parcourt la distance sur son tapis roulant. Après tout, le Britannique d'origine somalienne a remporté quatre médailles d'or aux Jeux Olympiques, et il est détenteur du record d'Europe du 10.000m, ainsi que du marathon. Toutefois, l'athlète estime qu'il est important de courir, de bouger, surtout en ces temps compliqués où l'on ne peut se déplacer comme on le souhaite :

"C'est une période difficile pour tout le monde. Personne ne peut sortir de chez soi, mais il est très important de sortir de la maison, d'avoir l'esprit actif et de prendre l'air. Même si ce n'est qu'une petite marche, un petit jogging, vous vous sentirez mieux quand vous reviendrez chez vous et votre esprit sera plus clair".

Ce n'est pas la première initiative à caractère sportif qui vient en aide au service de santé publique en Grande-Bretagne : la semaine dernière, les footballeurs de Premier League avaient lancé un fonds de solidarité, à l'initiative de Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool.