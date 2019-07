Marchandage politique autour de von der Leyen

La Suddeutsche Zeitung recommande aux députés européens "de recaler von der Leyen". Certes, en ce temps de Brexit, de Donald Trump, du changement climatique et d'une Chine agressive, cela plongerait l'Union européenne dans une lutte de pouvoir acharnée.

Mais l'Europe doit s'en sortir, écrit le journal. Seule une Union véritablement démocratique peut à l'avenir former une unité de 27 États et relever les défis.

"L'Europe dans sa constitution actuelle, déchirée par des gouvernements populistes ou en disgrâce, échouera", souligne Suddeutsche Zeitung.

Ursula von der Leyen préférée à Manfred Weber

Pour sa part, la Nüremberger Zeitung estime que "cette procédure peut à juste titre être décrite comme une politique d'arrière-boutique qui fait douter du caractère démocratique de l'UE elle-même.

Cependant, le fait que 28 pays de l'Union européenne doivent se mettre d'accord sur cet aspect important de la politique européenne montre que, malgré toutes les différences, ils sont encore capables de compromis."

Le journal Badischen Neusten Nachrichten voient pour sa part une détente dans le choix porté sur Ursula von der Leyen : "L'Europe que nous connaissons aujourd'hui est une Europe de compromis, une Europe d'équilibre.

Et quiconque négocie de temps à autre sait à quel point il est difficile d'équilibrer et de trouver des compromis. L'Europe lutte et se bat entre elle - et à la fin, il y a un compromis".

Ursula von der Leyen, ministre fédérale de la Défense.

Le processus des "Spitzenkandidaten" n'était de toute façon qu'un simulacre de blanchiment démocratique écrit la Landeszeitung.

Le parcours d'Ursula von der Leyen fait d'elle la candidate idéale permettant à l'Allemagne d'assumer davantage de responsabilités au sein de l'Union.

Elle est censée donner à l'Europe de nouvelles impulsions qu'elle a n'a toutefois pas réussi à faire adopter dans son pays.

"Et à Berlin ? Le marchandage se poursuit joyeusement pour remplacer von der Leyen au ministère de la défense", écrit le journal Der Neu Tag. Angela Merkel joue à la roulette, le SPD sent le mauvais jeu.

La grande coalition au pouvoir scie la branche sur laquelle elle est assise, écrit Der Neu Tag.

Le journal souligne que l'extrême droite peut applaudir et les Verts aussi. Ils sont les gagnants du marchandage politique en cours à Bruxelles - sans même avoir à lever le petit doigt."