Marcelin Kanabé Passalé : membre de l'UNDR féru de Sankara

Au Tchad, dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain, la Deutsche Welle brosse le portrait de quelques jeunes militants de l'opposition et du parti au pouvoir. Vous retrouvez tous ces portraits sur notre site. Dans cet article, celui de Marcelin Kanabé Passalé.

Un engagement précoce

Marcelin Kanabé Passalé est premier secrétaire adjoint de l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), le principal parti d'opposition dirigé par Saleh Kebzabo. Fils d'un enseignant, Marcelin Kanabé Passalé est né le 6 avril 1973 à Gounou-Gaya, le chef-lieu du département de la Kabia au Mayo-Kebbi Est, situé dans le sud-est du Tchad. Il est ingénieur en production animale.

Si son parcours universitaire n'a rien à voir avec la politique, Marcelin Kanabé Passalé s'est toutefois engagé dès le lycée, en 1987. À l'époque, il militait avec ses camarades au sein de Rajeunir, une structure des jeunes de l'Union nationale pour l'indépendance et la révolution (Unir), le parti unique de l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré.

"On a fait ce parcours dans les comités de base du lycée", se souvient-il aujourd'hui. "Et quand Déby est rentré en 1990, pour nous le Tchad était sauvé, nous l'avons sérieusement applaudi. Déjà aux premières heures de la démocratie, je faisais partie des premiers partis qui se sont créés."

Marcelin Kanabé Passalé racone avoir été l'un des premiers militants de l'Union nationale (UN) de Abdoulaye Lamana. Au lycée, avec des camarades, ils lancent l'Union des élèves du Tchad en 1992. "On a fait du bruit en ce temps-là dès que les choses commençaient à mal tourner", se remémore-t-il.

De l'Union nationale à l'Assemblée

En 1993, Marcelin Kanabé Passalé va quitter l'Union nationale (UN) pour l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR). "C'était un parti engagé dans la lutte, un parti qui voulait un changement. Un parti qui était très proche de la masse rurale et qui défendait tous les gens opprimés", assure-t-il. "C'est comme ça qu'on a donné notre cœur à ce parti."

Petit à petit, Marcelin Kanabé Passalé gravi les échelons, jusqu'au poste de directeur de cabinet du groupe parlementaire de son parti à l'Assemblée nationale. Depuis le 25 juillet 2019, il est secrétaire national à l'éducation, jeunesse, sport et loisir et premier adjoint de l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR).

Écouter l'audio 02:32 Le portrait de Marcelin Kanabé Passalé à écouter

Admiratif de l'ancien président burkinabè Thomas Sankara, Marcelin Kanabé Passalé estime que le Sankarisme devait être un modèle de gouvernance en Afrique. "Sankara m'a beaucoup fasciné, c'est un homme de grande valeur qui a vraiment aimé son pays. C'est un modèle si nous voulons vraiment relancer nos pays", estime-t-il. Avant de reparler d'Idriss Déby, qui a selon lui, "perdu de l'énergie" et "ne réfléchit pas". "On l'oblige à réfléchir, on réfléchit à sa place et ça devient dangereux", insiste-t-il.Et de conclure : "Il faut changer de régime, je pense que le Tchad en a besoin."