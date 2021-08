Mali : une partie de la jeunesse affiche son soutien à la junte

La transition est "une cause nationale et il faut donner le temps aux militaires", estime l'un des manifestants venu ce vendredi (13.08) soutenir les militaires, qui avaient renversé il y a près d'un an l'ancien chef de l'Etat Ibrahim Boubacar Keïta.

"Assimi Goïta, ou rien", pouvait-on lire sur une pancarte lors du meeting à Bamako, décoré de toutes part de photos de l'actuel président de la transition et chef de la junte. A l'origine de cette manifestation se trouvaient plusieurs associations de jeunes de Bamako mais aussi de la ville garnison de Kati.