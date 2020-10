Mali : fin de l'embargo imposé par la Cédéao

Info Matin 7HTU (06.10.2020)

Entre autres au menu : la configuration du gouvernement de transition au Mali avec des militaires à des postes clés et le M5-RFP quasi-absente, la visite du président Félix Tshisekedi dans l'Est de la RDC en amont d'une réunion sur la sécurité dans la région, la visite de la délégation mixte ONU-Union africaine et Cédéao en Côte d'Ivoire et la sortie d'hôpital de Donald Trump malade de Covid-19.