Madagascar: un forum pour résorber l'insécurité

Au cours des travaux, le Général Yariv, ancien haut cadre de l’agence de renseignement israélienne, a partagé son expérience dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Plusieurs autres orateurs, se sont succédés à la tribune pour apporter leur contribution, afin de mettre un terme à l’insécurité et au phénomène de grand banditisme, notamment le vol de zébu, (Ndlr, les bovins à longues cornes et bosse sur le dos).

Eric Topona s’est entretenu sur le sujet avec Dominique Duval, Directeur des programmes Police – gendarmerie et police en mer, Institut Themis, ancien directeur de la gendarmerie maritime française. Il a particpé à ce forum comme un des panelistes.

