Macron et Poutine À la Une

Avec son titre, "Ajustement de la taxe sur l'énergie", Macron affronte les gilets jaunes, l'hebdomadaire der Spiegel revient sur les derniers événements en France. Depuis près de deux semaines, les manifestants appelés les gilets jaunes ne cachent pas leur colère. Un ressentiment dirigé contre la hausse des prix du carburant à la pompe.

Changement de cap

Pour der Spiegel, après les manifestations de masse contre les augmentations de taxes sur le diesel et l'essence, le président français Emmanuel Macron a annoncé qu’il veut changer de cap.

À l'avenir, les taxes sur les carburants seront liées à l’évolution du prix du pétrole sur le marché mondial. Une façon de ne pas trop pénaliser les Français, a déclaré Macron dans un discours sur la stratégie énergétique future de son pays, rappelle le journal.

Dans son adresse, le président français a également annoncé la fermeture de la centrale nucléaire controversée de Fessenheim, située à la frontière avec l'Allemagne. Celle-ci devrait être mise hors service à l'été 2020.

Pour la Süddeutsche Zeitung, les manifestations des gilets jaunes sont un avertissement clair à Macron. Pour le quotidien bavarois, qui cite la journaliste Cécile Calla, beaucoup de Français sont mécontents parce qu’ils n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

Le président est souvent trop arrogant et pas seulement sur cette question, constate la Süddeutsche Zeitung.

Macron doit rendre sa politique socialement compatible et l'expliquer aux Français mieux qu'avant. Sinon, c’est la débâcle lors des élections européennes, prévient le quotidien de Munich.

Des menaces de sanctions contre la Russie

L’idée de nouvelles sanctions contre la Russie après l’escalade de la tension entre Moscou et Kiev était aussi commentée par la presse allemande.

Pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, "les sanctions ne sont toujours pas inefficaces: elles pourraient modifier les calculs du Kremlin. Même les petites piqures peuvent faire mal, renchérit le quotidien de Francfort.

Mais cela ne doit pas rester la seule réponse : l'Ukraine a besoin de plus de soutien et d'attention, les Européens doivent faire plus pour l'indépendance énergétique de Kiev vis-à-vis de Moscou.

Le rejet rapide des offres de médiation européennes par la Russie montre que le Kremlin est sur le point de faire escalader la situation ", avertit la Frankfurter Allgemeine Zeitung.