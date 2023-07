Sénégal : Macky Sall un président très contesté

Macky Sall est né le 11 décembre 1961 à Fatick, dans l'ouest du Sénégal, une commune dont il fut le maire.

A la fin des années 1980, il adhère au Parti démocratique sénégalais, le PDS d’Abdoulaye Wade.

Il sera notamment secrétaire général de la Convention régionale du PDS de Fatick en 1998 et président des cadres du parti.

En 2000, quand Abdoulaye Wade accède au pouvoir, Macky Sall, qui rêvait d’un poste au sein du gouvernement, est d’abord placé à la tête de la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen).

Puis de mai 2001 à août 2003, il dirige le ministère des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique. D'août 2003 à avril 2004, il est à la tête du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.

Enfin, il exerce la fonction de Premier ministre de 2004 à 2007 avant d’occuper les fonctions de président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008.

L'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade Image : Seyllou/AFP/Getty Images

La rupture en 2008 avec Abdoulaye Wade

2008, une année décisive dans la suite de la carrière politique de Macky Sall. C'est la brouille avec le président Abdoulaye Wade.

Président de l'Assemblée nationale, Macky Sall convoque devant le Parlement, le fils du président, Karim Wade, pour qu’il vienne s’expliquer sur les fonds de l’Agence nationale de l’organisation de la conférence islamique.

Une initiative mal perçue au palais présidentiel. Sa tête est réclamée. Macky Sall est contraint à la démission.

Il quitte le PDS et fonde son propre parti, l’Alliance pour la démocratie (APR).

Il se déclare alors candidat à l’élection présidentielle de 2012 et est porté au pouvoir par une vague de soutien populaire et devient ainsi le quatrième président de la République du Sénégal. La candidature pour un troisième mandat d'Abdoulaye Wade avait provoqué une vague de protestations dans tout le pays.

Manifestation de Sénégalais à Paris en mars 2021 contre Macky sall Image : Prezat Denis/Avenir Pictures/abaca/picture alliance

Macky Sall contesté

En 2016, Macky Sall fait réviser la Constitution. Trois ans plus tard, il est réélu pour un second mandat. Ses partisans le présentent comme leur candidat en 2024, faisant savoir que la révision constitutionnelle a "remis les compteurs à zéro" et qu’il pourrait faire, selon eux, encore deux nouveaux mandats.

Pour ses adversaires, en revanche, pas question d'une nouvelle candidature. La rue est en ébullition depuis des mois.

Au plan économique et social, Macky Sall se targue d’avoir transformé le Sénégal à travers de grands travaux, comme la ville nouvelle de Diamniadio, le nouvel aéroport international Blaise Diagne, inauguré en 2017, ou encore le train express régional mis en service en décembre 2021.

Ingénieur géologue, géophysicien formé à l'Institut des sciences de la terre de Dakar, puis à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs de l'Institut français du pétrole de Paris, Macky Sall est marié et père de trois enfants.