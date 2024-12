Georges Ibrahim Tounkara est titualire d'un diplôme en études hispaniques et de journalisme à l'Institut des Sciences et Techniques de la Communication à Cocody, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il est aussi titulaire d'un diplôme en relations internationales et analyse des conflits. Il a travaillé comme journaliste à la RTI et comme correspondant de la VOA en Côte d'ivoire.

Il présente les éditions d'information et anime l'émission vidéo Sans Filtre, Sans Tabou sur la DW.