L'UA discute avec les acteurs politiques tchadiens

Au Tchad, une mission du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine est à N’Djamena depuis jeudi pour consulter les différents acteurs sur la transition.

La délégation conduite par le Nigérian Bankole Adeoye et l’Ambassadeur Djiboutien, Mohamed Idriss Farah, président du Conseil de paix et sécurité de l’UA, a rencontré les nouvelles autorités militaires de la transition et plusieurs acteurs dont des responsables politiques de l'opposition, du pouvoir et de la société civile. La mission a également échangé avec le chef du Conseil militaire de transition (CMT).

Pour Mohamed Idriss Farah, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine va se réunir bientôt et statuer sur la situation au Tchad. Pour écouter l'interview qu'il a accordé à notre correspondant à N’Djamena, cliquez sur l'image ci-dessous.

L'Union africaine (UA) a envoyé une mission au Tchad, le 29 avril 2021, pour déterminer si l'organisation prendrait des sanctions contre le pays d'Afrique centrale en raison de son évolution politique depuis la mort il y a deux semaines de son président, Idriss Déby Itno.

Un Conseil militaire de transition (CMT) a été mis en place avec à sa tête Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président, qui concentre presque tous les pouvoirs.

Cette prise de pouvoir du CMT, contraire aux règles de l'Union africaine, a "divisé" le Conseil paix et sécurité de l'UA: "certains pensant qu'il fallait tout de suite appliquer les protocoles (et sanctionner le Tchad), d'autres disant qu'il fallait donner un peu plus de temps car la situation ne concerne pas seulement le Tchad", a déclaré Idriss Farah, faisant référence notamment au rôle joué par le pays dans la lutte contre le jihadisme dans le Sahel.

La mission doit quitter N'Djamena ce mercredi pour remettre dans la foulée son rapport au Conseil paix et sécurité de l'UA, qui se prononcera ensuite sur d'éventuelles sanctions contre le Tchad.

Un gouvernement de transition a été nommé par la junte dimanche soir, moins d'une semaine après la nomination d'un Premier ministre de transition.



