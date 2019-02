Ligue Europa : pas de victoire pour les clubs allemands

Dans le sud de la Russie, le Bayer Leverkusen a été tenu en échec par le FK Krasnodar. Le Bayer a tout tenté, mais ni Karim Bellarabi, ni Julian Brandt ou encore Leon Bailey ne sont parvenus à tromper la vigilance du Burkinabè Charles Kaboré et de ses coéquipiers. Score final 0-0. Un résultat correct, toujours bon à prendre avant le match retour à domicile pour le Bayer.

À l'image de Jonathan Tah, le Bayer Leverkusen s'est montré solide derrière, mais pas efficace devant.

L'Eintracht n'en profite pas

Non loin de là, en Ukraine, Francfort affrontait un gros client : en effet, les Aigles de l'Eintracht étaient opposés au Shakhtar Donetsk, un habitué de la Ligue des Champions. Une rencontre qui se disputait à Kharkov, en raison des troubles qui concernent la région du Donbass, ukrainienne mais pro-russe.

Tout est allé très vite en début de première mi-temps : dès la 7ème minute de jeu, l'Eintracht Francfort a ouvert la marque par l'intermédiaire de son défenseur Martin Hinterregger. Trois minutes plus tard, le Shakhtar a égalisé sur pénalty grâce à Marlos, avant d'être réduit à dix suite à l'expulsion de Taras Stepanenko. En supériorité numérique, Francfort a trouvé la faille en seconde mi-temps grâce à Filip Kostic (50ème), mais Taison a égalisé à la 67ème minute de jeu. On en restera là : score final 2-2. Malgré quelques regrets, l'Eintracht se trouve dans une bonne position en vue du match retour, comme l'a expliqué Martin Hinteregger à l'issue de la rencontre :

Sebastian Rode à terre après avoir été dribblé par Junior Moraes, un des nombreux joueurs brésiliens que compte le Shakhtar Donetsk.

"C'est un bon résultat, mais quand tu joues en supériorité numérique pendant 80 minutes, tu dois faire mieux. Les joueurs du Shakhtar ont été plus réalistes : ils ont tiré trois fois au but, ils ont marqué deux fois. Si nous en avions marqué un troisième plus tôt, cela aurait tout changé. Ce score de 2-2 est bon pour nous en vue du retour : il faudra faire attention à leurs attaquants, mais ils ont quelques failles derrière. A nous de les exploiter."

Naples et Chelsea tranquilles, Arsenal battu

Dans les autres rencontres de la soirée, Arsenal a été surpris en Biélorussie. Les Gunners se sont inclinés 1-0 face au BATE Borisov et devront faire sans Alexandre Lacazette au retour. L'attaquant français a en effet été expulsé après un coup de coude volontaire sur un adversaire. Ailleurs, victoire 2-1 de Chelsea en Suède face à Malmö, Naples s'est imposé 3-1 en Suisse face au FC Zurich, tandis que le Benfica Lisbonne est allé gagner 2-1 sur la pelouse de Galatasaray. A noter également la victoire du FC Séville face à la Lazio (0-1), ainsi que celle du FC Bruges face à Salzburg. L'équipe autrichienne qui était encore invaincue en Ligue Europa cette saison. Bruges s'est imposé 2-1. Les matchs retour de ces 16èmes de finale auront lieu jeudi 21 février prochain.