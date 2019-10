Ligue Europa : bonnes performances des clubs allemands

Trois clubs allemands sont engagés dans cette Ligue Europa, dont on jouait la deuxième journée hier soir. Une seule victoire cependant : celle de l'Eintracht Francfort, qui évoluait au Portugal sur la pelouse du Vitoria Guimaraes. Les Aigles se sont imposés 1-0 grâce à un but signé Evan N'Dicka (36ème minute). Un court succès qui permet à l'Eintracht de se remettre dans le droit chemin après sa défaite 3-0 à domicile contre Arsenal, comme l'a expliqué le milieu de terrain Sebastian Rode à l'issue de la rencontre :

"Ce n'était pas facile de jouer ici. Notre objectif premier était de nous imposer; nous savons que nous n'avons pas bien joué, mais seul le résultat compte. Après la défaite contre Arsenal, nous étions dos au mur et nous étions dans l'obligation de réagir. C'est ce que nous avons fait, et c'est le plus important."

Face au Vitoria Guimaraes, Sebastian Rode a bataillé ferme au milieu du terrain

Suite à cette victoire, Francfort est deuxième de son groupe F avec 3 points, à trois longueurs d'Arsenal, qui a été sans pitié avec le Standard de Liège : victoire 4-0.

Herrmann sauve le Borussia Mönchengladbach

À Istanbul, les hommes de Marco Rose se sont retrouvés menés au score par Basaksehir, suite au but d'Edin Visca à la 55ème minute. Les Poulains ont couru après le score et ont fini par égaliser dans le temps additionnel grâce à Patrick Herrmann. Score final 1-1. Un petit point qui fait du bien à Gladbach, après la déconvenue 4-0 face à Wolfsberg. Le club autrichien qui est leader de ce groupe J avec l'AS Rome, équipe avec qui elle a partagé les points hier soir, score final 1-1.

Les Loups assurent l'essentiel

Enfin, Wolfsburg se déplaçait à Saint-Etienne. Un moment spécial pour Josuha Guilavogui. Le capitaine des Loups a en effet passé huit ans du côté de Saint-Etienne, dont quatre en tant que joueur professionnel. Sur le terrain, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1-1. Wolfsburg est en tête de son groupe I, à égalité de points avec La Gantoise, qui a fait match nul 1-1 en Ukraine face à Oleksandriya.

Pas de vainqueur entre Saint-Etienne et Wolfsburg

Feyenoord tranquille, carton du PSV

Dans les autres résultats de la soirée, on notera la victoire 1-0 du FC Séville face à l'APOEL Nicosie, ainsi que le succès 4-1 du PSV Eindhoven sur le terrain de Rosenborg. La Lazio a battu Rennes 2-1, le FC Porto s'est incliné 2-0 aux Pays-Bas face au Feyenoord Rotterdam. Enfin, Manchester United n'a pu faire mieux que 0-0 face à l'AZ Alkmaar. United qui n'est pas parvenu à cadrer une seule frappe de la rencontre.