Ligue Europa : Leverkusen, seul club allemand rescapé

A Budapest, le Bayer Leverkusen a confirmé ses bonnes dispositions dans cette Ligue Europa. Vainqueurs 2-0 de Ferencvaros lors du match aller, Edmond Tapsoba et ses coéquipiers ont remis ça lors du match retour avec une nouvelle victoire 2-0 qui leur permet d'assurer leur qualification pour les quarts de finale.

Moussa Diaby a été le grand artisan de cette victoire avec un but et une passe décisive. Pour le gardien Lukas Hradecky, peu importe l'équipe que le Bayer affrontera en quarts : ses coéquipiers et lui sont en mesure de battre n'importe qui.

"Nous aurons un adversaire compliqué au prochain tour. Mais je peux vous assurer que, quand nous jouons comme ça, nous pouvons battre n'importe qui dans cette compétition", a-t-il déclaré.

1/3 pour les clubs allemands

Le Bayer Leverkusen, qui n'avait pas réussi à passer ce cap l'an passé, est le dernier représentant allemand dans cette édition de la Ligue Europa.

En effet, il n'y a pas eu de miracle pour le SC Fribourg, battu 2-0 à domicile par la Juventus. Quant à l'Union Berlin, il s'est incliné 3-0 en Belgique, sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise.

Le bilan pour les clubs allemands est donc plutôt mitigé et surtout moins bon que la saison passée puisque deux équipes s'étaient hissées en quarts de finale : le RB Leipzig et l'Eintracht Francfort, le futur vainqueur.

Arsenal tombe, Manchester United passe

Dans les autres résultats de ces huitièmes de finale, le Sporting a éliminé Arsenal aux tirs au but. Malgré sa défaite 1-0 à Istanbul face à Fenerbahçe, le FC Séville s'est qualifié grâce à sa victoire 2-0 lors du match aller.

Ça passe pour Manchester United, qui a battu le Betis 1-0 ainsi que pour l'AS Rome, qui s'est contentée d'un match nul 0-0 sur la pelouse de la Real Sociedad.

Enfin, le Feyenoord a réalisé le carton de la soirée avec une victoire 7-1 face au Shakhtar Donetsk.