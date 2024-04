Ligue Europa : le Bayer Leverkusen dans le dernier carré

Cette équipe du Bayer Leverkusen ne sait tout simplement pas perdre. Menés au score par West Ham suite à un but de Michail Antonio à la 13ème minute de jeu, le Bayer, fraîchement sacré champion d'Allemagne, est parvenu à égaliser en toute fin de match grâce à Jeremie Frimpong.

44 matchs sans défaite

1-1 à l'issue du match retour, 3-1 sur l'ensemble des deux rencontres : tout comme la saison dernière, Leverkusen se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa, et surtout, porte son total de matchs sans défaite à 44, un record dans les cinq grands championnats européens, détenu jusque là par la Juventus, qui avait enchaîné 43 rencontres de suite sans défaite entre mai 2011 et mai 2012.

Jeremie Frimpong a inscrit le 11è but du Bayer Leverkusen après la 80è minute au cours des dix dernières rencontres Image : Paul Chesterton/Focus Images/Sipa USA/picture alliance

Un chiffre impressionnant, mais ce que l'entraîneur Xabi Alonso préfère retenir, c'est le mental dont a fait preuve son équipe :

"Je n'aime pas trop penser aux records, mais une fois qu'ils sont là, j'essaie de les apprécier à leur juste valeur. C'est une conséquence de beaucoup de bonnes choses que nous faisons et nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin. 44 matchs sans défaite, c'est bien mais si nous pouvons tenir un peu plus longtemps, ce sera formidable. Et si quelqu'un nous bat, nous pourrons le féliciter", a promis le technicien espagnol en conférence de presse.

"Mais pour l'instant, nous sommes heureux de continuer à obtenir de bons résultats et d'avoir la mentalité adéquate pour revenir dans les moments difficiles."

Le Bayer retrouvera l'AS Rome

Et comme la saison dernière,le Bayer affrontera l'AS Rome pour une place en finale. L'autre demi-finale verra l'Olympique de Marseille (qui a battu Benfica aux tirs au but) aux prises avec l'Atalanta (tombeur de Liverpool).

En Ligue Europa Conférence, on jouait également les quarts de finale retour hier soir. Vainqueur de Lille aux tirs au but, Aston Villa affrontera l'Olympiakos (qui a battu Fenerbahce aux tirs au but également), tandis que la Fiorentina (qui a écarté le Viktoria Plzen) sera opposée au FC Bruges (vainqueur du PAOK Salonique).

Les demi-finales aller des deux compétitions auront lieu le jeudi 2 mai prochain. Les matchs retour une semaine plus tard.