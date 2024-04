Le Bayer Leverkusen sacré champion d'Allemagne

"Nous sommes un club avec une longue histoire et tradition", réplique le directeur général du club à ceux qui réduisent le Bayer 04 à son nom, c’est à dire l’entreprise Bayer, le géant mondial de la chimie, et dont les employés ont fondé en 1904 une association sportive qui allait plus tard intégrer une équipe de football.

Le Bayer Leverkusen peut ainsi se vanter d’avoir une histoire plus longue encore que ses rivaux dans la région, le Borussia Dortmund, fondé en 1909, ou le FC Cologne, qui a vu le jour juste après la Seconde Guerre mondiale.

Le stade de Leverkusen date quant à lui de 1958. Il a subi une rénovation pour devenir un complexe multifonctionnel en 2009. La BayArena, que l’on voit trôner comme une soucoupe volante depuis l’autoroute, est un petit stade d’environ 30.000 spectateurs.

En 1988, le Bayer Leverkusen remporte la coupe de l'UEFA face au Espagnol Barcelone Image : Achim Scheidemann/dpa/picture-alliance

Du football mais aussi de l’athlétisme

La pleine professionnalisation du club est toutefois plus récente. Dans les années 70, les joueurs travaillaient encore trois à quatre fois par semaine le matin dans l'usine Bayer. A cette époque, on parlait de "Werkself", le 11 de l’usine.

Depuis, les temps ont bien changé. La valeur marchande de l’équipe est aujourd’hui estimée à près de 600 millions d'euros. En Allemagne, seul l'effectif du Bayern Munich est encore plus cher, avec 930 millions d'euros.

Au-delà du football, le chimiste Bayer investit aussi dans l’athlétisme. A la clé,quelque 70 médailles aux Jeux olympiques, 90 aux Jeux paralympiques et plus de 200 aux championnats du monde. Le TSV Bayer 04 Leverkusen est ainsi le club d'athlétisme allemand le plus titré.

La BayArena a une capacité de 30.000 places assises entièrement couvertes Image : AP

Statut financier particulier

A noter aussi le statut tout à fait particulier du club. L’entreprise Bayer détient toutes les parts, alors qu’en Allemagne existe une règle qui empêche les gros investisseurs de devenir actionnaire majoritaire dans les clubs, comme c’est le cas dans le football anglais par exemple.

Seuls le Bayer et Wolfsburg échappent à cette règle, le club de Wolfsburg ayant été créé par des employés du groupe automobile Volkswagen.

Cette particularité de Leverkusen, un club d’usine adossé à une multinationale de la chimie, participe toutefois à une image plutôt terne du club auprès des fans de football.

Mais les a priori semblent s'effriter. Cette saison, le club a franchi la barre des 40.000 membres. On est loin des 300.000 membres du FC Bayern, mais la comparaison est à relativiser, puisque la ville de Leverkusen compte à peine quelque 170.000 habitants.