Ligue des nations : la France remporte la finale face à l'Espagne

L'Espagne a pourtant dominé la rencontre avec une grande possession de ballon estimée en moyenne à 60%. La Roja a de surcroit ouvert le score par Oyarzabl (1-0, 64e). Menée au score, la France est par la suite sortie de sa cage défensive pour presser plus haut l'adversaire. Karim Benzema a sans tarder permis aux Bleus d'égaliser (1-1, 66e).

Un but qui a fait douter les Espagnols

Face à la Roja qui a perdu peu à peu la maitrise de jeu, l'équipe de France maintenu l'intensité. A dix minutes de la fin du match, Kylian Mbappé a inscrit le deuxième français. Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps affirme tout de même que l'adversaire était difficile à vaincre : "L'équipe d'Espagne a lacapacité de monopoliser le ballon" a d'abord rappelé Deschamps. Mais malgré la maitrise de jeu, les Bleus n'ont pas abdiqué ajoute le sélectionneur français. "On a mis plus d'aggressivité dans la deuxième période, ce qui a mis en difficulté aussi l'adversaire", conclut-il.

La Mannschaft en forme

L'Allemagne affronte la Macédoine du Nord sur ce lundi pour la 8e journée des qualifications au Mondial. La Mannschaft est leader du groupe J avec 18 points sur les 21 possibles. Elle est justement talonnée par la Macédoine du nord 12 points. "Nous voulons nous qualifier pour cette Coupe du Monde le plus tôt possible et le match de demain en fait partie.", le sélectionneur allemand Hansi Flick annonce l'objectif de son équipe. Pourquoi pas le titre de la Coupe du monde, se demande Serge Gnabry, l'attaquant du Bayern et de la Mannschaft : " C'est un grand objectif, mais sans objectifs il est difficile d'accomplir des choses.", ajoute-t-il.

