LDC (F) : les stars du FC Barcelone à l'assaut de Wolfsbourg

Pour cette 22e finale de la Ligue des champions féminine, Alexia Putellas et ses camarades auront fort à faire face à Wolfsbourg, vainqueur en 2013 et 2014.

Présent pour la troisième en finale depuis 2019, le FC Barcelone a décidemment le vent en poupe.

Avec des joueurs comme Alexia Putellas, laureate du Ballon d'Or en 2021 et 2022, les championnes d'Europe anglaises Lucy Bronze et Keira Walsh mais aussi l'avant-centre nigérianne Asisat Oshoala, le Barça posséde clairement le plus bel effectif d'Europe.

Mais attention, l'an dernier, les Barcelonaises, que beaucoup estimaient favorites suite à leur victoire en 2021, ont chuté 3-1 face à l'Olympique lyonnais.

Le FC Barcelone a remporté sa première C1 en 2021 Image : Mia Erksson/SSP/IMAGO

Cette saison, c'est un club de même stature qui se dresse sur leur passage : le VfL Wolfsbourg.

Les Allemandes sont des habituées à ce stade de la competition ayant atteint la finale à cinq reprises pour deux victoires (2013, 2014). Alexandra Popp et ses coéquipières seront un défi de taille pour les Barcelonaises.

Une opposition de style

A l'instar de leurs homologues masculins, les Catalanes aiment avoir le ballon mais savent que les Allemandes sont capables de subir et de contre-attaquer comme personne en Europe.

Défaites en Bundesliga par le Bayern Munich, les Louves, qui ont écarté Arsenal au tour précedent, auront encore plus de motivation à remporter la C1.

Si Wolfsbourg n'a pas gagné la Bundesliga cette saison, les Louves ont remporté la finale de la DFB Pokal Image : Eibner-Pressefoto/Michael Memmler/picture alliance

"Wolfsbourg est une équipe qui est à l'aise quand elle n'a pas le ballon car quand elles recupèrent le ballon, elles le resortent très vite et ensuite certaines joueuses très rapides attaquent très bien dans les espaces et font très bien la dernière passe. Donc on va devoir faire attention aux transitions", a déclaré avant Mariona Caldentey.

Parmi les joueuses de Wolfsbourg à surveiller : la polonaise Ewa Pajor, meilleure buteuse de la compétition avec huit réalisations.