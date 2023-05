LDC féminine : Wolfsburg écarte Arsenal et va en finale

A Londres, dans un Emirates Stadium à guichets fermés pour la première fois dans l'histoire de l'équipe féminine d'Arsenal, les 60 704 spectateurs présents ont vibré lors de cette demi-finale retour, au cours de laquelle les deux équipes se sont rendues coup pour coup.

Ce sont d'abord les Gunners qui ont pris l'avantage grâce à Stina Blackstenius à la 11è minute de jeu. Les Louves sont ensuite revenues dans la partie grâce à l'inévitable Alexandra Popp, passeuse à la 41è pour l'égalisation signée Jill Roord, puis buteuse, permettant à Wolfsburg de mener 2-1.

Une fois de plus, Alexandra Popp a fait parler tout son talent Image : Paul Terry/CSM via ZUMA Press Wire/picture alliance

Bremer délivre Wolfsburg

Mais les joueuses d'Arsenal étaient décidées à ne pas en rester là, et Jen Beattie a fini par égaliser à 2-2. Le match aller s'étant également achevé à 2-2, tout ce petit monde est allé en prolongations.

A la toute fin de ces trente minutes supplémentaires, alors que l'on semblait se diriger vers la séance de tirs au but, Jule Brand a surgi et a chipé le ballon dans les pieds d'une joueuse d'Arsenal, et a servi Pauline Bremer qui a marqué dans le but vide. Victoire 3-2 de Wolfsburg, qui se qualifie pour la finale au bout de l'effort, pour la plus grande joie d'Alexandra Popp :

"La première chose que je me suis dite au coup de sifflet final, c'est que j'étais heureuse que le match soit terminé, ainsi que du dénouement. Ensuite je me suis dit que je n'en pouvais plus !", s'est exclamée l'attaquante allemande en interview d'après-match.

"Maintenant, nous savons ce qui nous attend en finale avec le FC Barcelone. Nous espérons que beaucoup de gens viendront à la finale à Eindhoven, aux Pays-Bas, parce que ce n'est pas très loin de Wolfsburg. On espère que les Néerlandais et que le public en général seront en notre faveur."

Une équipe barcelonaise qui fait peur

En finale, Wolfsburg sera opposé à la redoutable équipe du FC Barcelone, qui a pour sa part éliminé Chelsea. Emmenées par la double Ballon d'Or Alexia Putellas, qui revient d'une grave blessure au genou, les Barcelonaises sont tout simplement intraitables cette saison. Il n'y a qu'à voir de quelle manière elles ont remporté le championnat : 26 matchs, 26 victoires, 108 buts marqués, seulement 5 encaissés.

Alors, qui des Barça Femeni ou des Louves seront sacrées championnes d'Europe ? Réponse le 3 juin prochain.