Ligue des Champions : Sixième sacre pour Liverpool

Samedi soir, Madrid était anglaise : la capitale espagnole s'était vêtue de rouge et de blanc pour accueillir la finale de la plus prestigieuse compétition de clubs en Europe. Liverpool-Tottenham, une finale estampillée "Premier League", qui a démarré sur les chapeaux de roue, avec un pénalty transformé par Mohamed Salah à la 2ème minute de jeu, suite à une main dans la surface de Moussa Sissoko. 1-0 pour Liverpool.

Origi assure le succès des Reds

Par la suite, pas grand-chose à se mettre sous la dent, jusqu'à la 87ème minute de jeu : entré une demi-heure plus tôt à la place de Roberto Firmino, Divock Origi a doublé la mise pour les Reds d'une jolie frappe croisée sur laquell Hugo Lloris n'a rien pu faire. 2-0 score final. Après s'être incliné l'an passé en finale face au Real Madrid, Liverpool soulève cette fois-ci la Ligue des Champions. Un bonheur immense pour l'attaquant sénégalais Sadio Mané :

"Je n'arrive pas à y croire. C'est comme dans un rêve. Sauf que je suis là, maintenant, et je me dis que nous sommes champions. Je suis vraiment, vraiment très content. Le prochain rêve, c'est de gagner encore plus de trophées."

Le soulagement de Klopp

De son côté, Jürgen Klopp était évidemment tout content en conférence de presse. Il faut dire que l'entraîneur allemand a eu beau enchaîner les finales ces dernières années, il n'avait rien gagné depuis une finale de Coupe d'Allemagne en 2012 avec le Borussia Dortmund. Cette fois-ci, la tristesse a laissé place à la joie :

"Pour être honnête, je suis soulagé. Soulagé pour ma famille, parce que cela faisait 6-7 fois que nous partions en vacances avec une médaille d'argent, et ce n'est pas vraiment cool. Cette fois-ci, ce sera différent, et c'est génial. Ce trophée, il est pour ma famille, mais également pour les fans, ainsi que pour les propriétaires du club, parce qu'ils ne nous ont jamais mis la pression. Ils nous ont toujours soutenu dans le développement du club, ils nous ont vu progresser. C'est génial pour eux, ainsi que pour les joueurs. Nous étions tous en train de pleurer de joie dans les vestiaires parce que c'était tellement énorme ce que nous avons réussi. Cette victoire est tellement importante pour nous."

Liverpool remporte donc la Ligue des Champions pour la sixième fois de son histoire. Quant à Mohamed Salah, il est devenu le cinquième buteur africain en finale, après Rabah Madjer, Samuel Eto'o, Didier Drogba et Sadio Mané.

Espérance-Wydad, une finale au goût amer

Une autre finale de Ligue des Champions a eu lieu en Afrique, mais elle ne s'est pas déroulée de la même manière. Vendredi soir à Tunis, on jouait le match retour entre l'Espérance et le Wydad Casablanca. Lors du match aller au Maroc, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1-1. L'Espérance a ouvert le score à la 42ème minute de jeu par l'international Youcef Belaïli. Le Wydad a cru égaliser à la 58ème minute, mais l'arbitre gambien Bakary Gassama a refusé le but pour une position de hors-jeu. Les Wydadis ont contesté la décision, estimant que le directeur de jeu devait aller voir les images fournies par l'assistance vidéo.

Sauf que Bakary Gassama a rappelé ce qu'il avait dit aux deux capitaines : la VAR, l'assistance vidéo, ne fonctionnait pas pour ce match. Ce qui a provoqué la colère des joueurs marocains, qui sont alors sortis du terrain. L'Espérance Sportive de Tunis s'est donc imposée par forfait, et remporte sa deuxième Ligue des Champions consécutive, la quatriéme de son histoire. Seulement, le Wydad a porté plainte. Une commission extraordinaire de la CAF doit prendre une décision demain, à Paris. L'histoire n'est peut-être pas terminée. On reviendra dessus dans notre édition du soir.

Sinon, sachez qu'en Coupe du monde des moins de 20 ans, qui se déroule en Pologne, le Sénégal affronte ce soir le Nigeria pour une place en quarts de finale. Début de la rencontre à 18h30 TU. Une autre équipe africaine est également présente en huitièmes de finale : il s'agit du Mali, qui jouera demain soir face à l'Argentine.

Siakam n'a rien pu faire

En basketball, suite des finales NBA. Malgré 12 points et 8 rebonds du Camerounais Pascal Siakam, les Raptors se sont inclinés 109-104 dans leur salle de Toronto face aux Golden State Warriors. Les deux équipes sont donc à égalité, une victoire partout. Les deux prochaines rencontres auront lieu chez les Warriors, à Oakland, en Californie.

Un choc Wawrinka-Federer en quarts

Enfin en tennis, suite des Internationaux de Roland-Garros. Chez les dames, qualification de Sloane Stephens pour les quarts de finale. L'Américaine, qui a sorti l'Espagnole Garbiñe Muguruza en deux sets (6-4, 6-3), jouera contre Johanna Konta au prochain tour. Konta qui a sorti la Croate Donna Vekic (6-2, 6-4). A suivre aujourd'hui, Simona Halep contre Iga Świątek ou encore Ashleigh Barty (tête de série numéro 8) face à Sofia Kenin.

Chez les hommes, au terme d'un match épique, Stan Wawrinka a battu Stefanos Tsitsipas en cinq sets (7-6, 5-7, 6-4, 3-6, 8-6). En quarts de finale, Wawrinka jouera contre son compatriote, Roger Federer. Qualification également pour les quarts de Rafael Nadal, qui n'a laissé aucune chance à Juan Ignacio Londero (6-2, 6-3, 6-3). Cet après-midi, Alexander Zverev afrrontera Fabio Fognini, Dominic Thiem sera opposé à Gaël Monfils, tandis que Juan Martin del Potro évoluera contre Karen Khachanov.