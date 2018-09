Ligue des Champions : Schalke et Dortmund entrent en lice

Le FC Schalke 04, qui accueille Porto dans le groupe D, a mal débuté sa saison. En effet, le club de Gelsenkirchen reste sur trois défaites en championnat en trois matchs (face à Wolfsburg, le Hertha Berlin et le Borussia Mönchengladbach) et s'attend au pire, avec la réception du Bayern Munich ce samedi. En attendant, Schalke 04 retrouve la Ligue des Champions; un bon moyen de décompresser et de penser à autre chose, comme l'a expliqué le gardien et capitaine Ralf Fährmann en conférence de presse :

Il y a dix ans, un gardien de Schalke s'était illustré face à Porto : Manuel Neuer

"Mes coéquipiers et moi avons hâte de jouer cette rencontre. C'est notre récompense pour ce que nous avons accompli la saison dernière. C'est une atmosphère différente, avec notamment l'hymne juste avant le match... On ne pense plus qu'à ça, on attend ça avec impatience. Nous voulons faire une bonne prestation, pour pouvoir en ressortir avec du positif, ce qui nous aidera peut-être à redresser la barre en championnat."

Schalke-Porto, ce sera à 19h en temps universel, tout comme Galatasaray Istanbul-Lokomotiv Moscou, l'autre rencontre du groupe D.

Le Borussia a le vent en poupe

Dans la poule A, le Borussia Dortmund se déplace en Belgique, sur le terrain du FC Bruges. Les joueurs de Dortmund qui restent sur une victoire 3-1 en championnat face à l'Eintracht Francfort, et comptent bien continuer sur ce chemin, même si le capitaine Marco Reus sait que ses coéquipiers et lui peuvent s'attendre à une partie difficile face au champion de Belgique :

"Ils ont des individualités très fortes, ainsi qu'une équipe compacte. Nous devrons nous montrer patients, mettre la pression et nous procurer des occasions de but."

Bruges-Dortmund, début de la rencontre à 19h TU, tout comme Monaco contre Atletico Madrid, l'autre match de cette poule A.

Jürgen Klopp et Thomas Tuchel, deux hommes qui se connaissent bien.

Klopp-Tuchel, la confrontation tant attendue

Dans les autres rencontres de la soirée, le choc très attendu dans le groupe C entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Deux prétendants à la victoire finale, dirigés par deux entraîneurs qui se connaissent bien : Jürgen Klopp côté Liverpool, face à Thomas Tuchel côté parisien. De son côté, Naples se déplace sur la pelouse de l'Etoile Rouge de Belgrade, vainqueur de la compétition en 1991. À noter qu'il y a deux matchs qui se jouent en ce moment, les matchs du groupe B : FC Barcelone contre PSV Eindhoven et Inter Milan face à Tottenham.