Ligue des Champions : Manchester United sort le PSG

C'était un match étrange hier soir au Parc des Princes. Alors que les Parisiens possédaient une avance de deux buts acquise trois semaines plus tôt à Old Trafford, ils se sont sabordés d'entrée de jeu : une mauvaise passe en retrait de Thilo Kehrer a profité à Romélu Lukaku, qui ne s'est pas privé pour ouvrir la marque (2ème minute). Juan Bernat a égalisé pour le PSG un quart d'heure plus tard, mais à la demi-heure de jeu, nouvelle grosse erreur des Parisiens : Gianluigi Buffon relâche le ballon suite à une frappe de Marcus Rashford, Romélu Lukaku en profite et inscrit son deuxième but de la soirée.

En renard, Lukaku trompe Gianluigi Buffon pour la deuxième fois de la soirée.

Le PSG incapable de terminer le travail

Par la suite, le Paris Saint-Germain a poussé, sans succès. En seconde période, Angel di Maria trompe David de Gea de près, mais son but est refusé, pour une position de hors-jeu (56ème). Face à une équipe de Manchester United décimée, avec neuf joueurs importants blessés ou suspendus, le PSG n'a pas réussi à trouver la faille, à l'image de cette frappe de Juan Bernat sur le poteau à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Kimpembe, héros malheureux

Dans les arrêts de jeu, coup de théâtre : Presnel Kimpembe dévie le ballon du bras suite à une frappe de Diogo Dalot. Dans un premier temps, l'arbitre slovène Damir Skomina donne un corner à Manchester United, avant de revenir sur sa décision : en effet, l'assistant vidéo lui a indiqué une situation litigieuse. Le directeur de jeu s'en est donc allé consulter les images et a finalement donné pénalty à Manchester. Une sentence que Rashford transforme sans trembler. Score final 3-1 pour United. Le PSG est éliminé, et en conférence de presse, l'entraîneur Thomas Tuchel était vraiment abattu :

"La manière dont nous nous faisons éliminer ce soir est absolument horrible et cruelle, parce qu'on ne peut pas dire : 'Ça va, ça arrive une fois tous les cent matchs' et passer à autre chose. Ce soir, nous sommes dehors, alors qu'au vu des deux rencontres, nous ne méritons pas de nous faire éliminer. Mais alors pas du tout. Qu'est-ce que je peux dire? En parler ne rend pas les choses plus simples. Oui, c'est une grande déception."

C'est la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions qu'un club vainqueur 2-0 à l'extérieur lors de la première manche se fait éliminer par la suite.

Le visage fermé de Thomas Tuchel à l'issue de la rencontre.

Porto au bout de la nuit

Manchester United se qualifie donc pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions, et rejoint ainsi l'Ajax Amsterdam, Tottenham et le FC Porto. Battus 2-1 en Italie il y a trois semaines, Moussa Marega et ses coéquipiers ont emmené l'AS Rome en prolongations, avant de s'imposer 3-1 grâce à un pénalty d'Alex Telles à la 117ème minute de jeu.