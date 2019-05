Ligue des Champions : Liverpool renverse Barcelone et va en finale

Battus 3-0 à l'aller au Camp Nou, les Reds étaient obligés de jouer le tout pour le tout face au FC Barcelone. Ce qui était loin d'être une évidence, tant le Barça s'est montré dominateur cette saison, à l'image de Lionel Messi, carrément inarrêtable. De plus, l'entraîneur Jürgen Klopp a dû composer sans Mohamed Salah, ni Roberto Firmino, ni Naby Keïta, tous les trois blessés.

Wijnaldum, coaching payant

Malgré tout, les joueurs de Liverpool ont voulu croire en leurs chances. Poussés par le public d'Anfield Road, les Reds ont ouvert la marque dès la septième minute par l'intermédiaire de Divock Origi. A la mi-temps, Jürgen Klopp a fait rentrer Georginio Wijnaldum pour Andy Robertson : coaching gagnant, puisque l'international néerlandais a marqué deux fois en trois minutes (54è, 56è).

En l'espace de trois minutes, Georginio Wijnaldum a remis les deux équipes à égalité.

De son côté, le FC Barcelone n'a pas réalisé vraiment ce qu'il lui arrivait, même si les Catalans savaient qu'ils n'avaient besoin que d'un but pour passer. Lionel Messi et ses coéquipiers ont essayé d'inscrire ce fameux but, mais à l'image de la paire Matip-van Dijk, la défense de Liverpool est restée intraitable.

La malice d'Alexander-Arnold

Et puis à une dizaine de minutes de la fin, l'histoire s'est écrite de manière un peu étrange. A la 79ème minute, Trent Alexander-Arnold a obtenu un corner pour Liverpool. Le jeune défenseur a placé le ballon et a fait mine de laisser un de ses coéquipiers le tirer. Sauf qu'au dernier moment, Alexander-Arnold a vu Divock Origi seul, libre de tout marquage, la défense du FC Barcelone ne s'étant pas encore replacée. Il a botté rapidement le corner, Origi a repris de volée et a marqué : Anfield Road chavire alors de bonheur. Plus rien ne sera inscrit par la suite : Liverpool s'impose 4-0 et se rendra à Madrid pour la finale.

Souvent décisif cette saison, Lionel Messi n'a rien pu faire hier soir.

Les louanges de Klopp

"Avant le match, j'ai dit à mes joueurs : 'Je ne pense pas que ce soit possible; mais comme c'est vous, je pense que nous avons une chance.' Mentalement, ce sont des géants. C'est incroyable, surtout après la saison que nous avons eue, tous ces matchs que nous avons joués, et toutes ces blessures en ce moment", a déclaré Jürgen Klopp en conférence de presse à l'issue de la rencontre."Si vous sortez et que vous demandez aux gens s'il y a quelqu'un qui a parié de l'argent sur notre qualification, je ne suis pas sûr que vous allez trouver grand monde. Et cette performance sur le terrain, c'était grandiose... Je suis vraiment fier de diriger cette équipe. C'est incroyable ce que mes gars ont réalisé ce soir, c'est tellement spécial. Je m'en souviendrai toute ma vie."

Jürgen Klopp, fier de son capitaine Jordan Henderson.

En finale, Liverpool jouera soit contre Tottenham, soit contre l'Ajax Amsterdam. L'autre demi-finale retour a lieu ce soir. Pour rappel, l'Ajax s'était imposé 1-0 à Londres lors du match aller. Ajax-Tottenham, c'est ce soir à partir de 19h en temps universel.