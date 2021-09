Ligue des champions : Barcelone - Bayern, un choc à sens unique

Le Bayern s'est tranquillement baladé au Camp Nou face au FC Barcelone. Le premier but bavarois a été inscrit par Thomas Müller (0-1,34e) et Robert Lewandowski a lui signé un doublé (0-2, 56e) et (0-3, 85e). Score finale 3-0 en face du Bayern contre le FC Barcelone. Une première défaite du club catalan en phase de poules depuis septembre 1997. L'entraineur du FC Barcelone Ronaldo Koeman estime que son équipe n'était pas à la hauteur de l'événement :

"Il faut surtout reconnaître la force de l'équipe adverse contre laquelle on a joué ", fait-il. Mais le technicien néerlanadais pense que les consignes données n'ont pas été suivies : "Il y a des choses qu'on aurait dû faire pendant le match pour mettre en difficulté notre adversaire, mais le football se joue sur des petits détails je pense ", ajoute Ronaldo Koeman, et de conclure : "Pour parvenir à battre une équipe comme comme le Bayern Munich, il faut être vraiment bon, physiquement bien aussi" a-t-il relativisé.

Le Bayern avait humilié il y a peu plus d' un an le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions (8-2). Une plus lourde défaite défaite du club catalan toutes compétitions confondues depuis avril 1951.

Le point sur la première journée

Lille a été tenu en échec à domicile par Wolfsburg. Le club champion de France en titre n'a pas réussi à fairemieux face aux Allemands de Wolfsburg réduits pourtant à dix à une heure de jeu en raison de l’exclusion du défenseur Brooks. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul (0-0).

Autre surprise de la journée est venue de la rencontre entre Manchester United et Young Boys de Berne. Après avoir mené 1-0, le club vice-champion d'Angleterre s'est incliné vers la fin du match en Suisse (2-1). L'entraineur de Manchester United Ole Gunnar Solkjaer reste confiant quant à la suite de la compétition :

"Nous nous sommes donné une tâche plus difficile", annonce -t-il. Mais le technicien norvégien promet de changer la donne : "Nous avons perdu une opportunité d'obtenir trois points certes, mais nous avons deux prochains matchs à domicile, et nous devons aussi nous concentrer sur ces matches."

Enfin d'autres résultats encore : le Villarreal et l'Atalanta Bergame ont fait match nul : 2-2.

Le Dynamo Kiev a également fait match nul contre Benfica Lisbonne : 0-0.

Le FC Séville a été tenu en échec à domicile face à Salzbourg 1-1.

Le FC Chelsea a battu les Russes de Zenith Saint Pétersbourg 1-0. Et la Juventus Turin a dominé le club suédois de Malmö 3-0.