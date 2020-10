LDC : le Bayern impressione, Gladbach commence bien

Opposé à l’Atletico Madrid, le tenant du titre n’a pas fait de détails et s’est imposé 4-0, avec notamment un doublé du Français Kingsley Coman.

En balayant l’adversaire le plus coriace de leur groupe, les Bavarois imposent déjà leur marque sur la competition.

Pour l’entraîneur Hansi Flick, cette victoire probante est surtout dûe à la supériorité physique de son équipe.

"Au niveau physique, nous avons répondu présents face à une équipe de l'Atletico qui est très agressive et qui est très robuste. C'était important pour nous de montrer nos qualités en tant qu'équipe. Même si c'était un match difficile, nous avons répondu présent en marquant quatre buts, ce qui est une bonne chose", a-t-il déclaré.

Dans l’autre match de ce groupe, le Lokomotiv Moscou et le RB Salzbourg se sont quittés sur le score de 1-1.

Gladbach commence bien aussi

De son côté, le Borussia Mönchengladbach a réalisé une bonne opération en faisant match nul 2-2 sur la pelouse de l’Inter Milan.

Mais les Poulains peuvent presque nourrir des regrets, puisqu’ils menaient 2-1 jusqu’à la 90è minute de jeu et le deuxième but de Romelu Lukaku.

Dans ce même groupe B, la surprise est venue de la victoire du Shakhtar Donetsk sur la pelouse du Real Madrid. Les Ukrainiens se sont imposés 3-2 et prennent donc les commandes du groupe.

Les Anglais gagnent, Marseille perd

Dans les autres résultats, on note la victoire de Liverpool 1-0 face à l’Ajax Amsterdam et celle de Manchester City contre le FC Porto 3-1. Marseille s’est pour sa part incliné 1-0 face à l’Olympiakos et l’Atalanta Bergame n’a fait qu’une bouchée des Danois de Midtjylland 4-0.